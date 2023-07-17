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"МЮ" начал сезон со скандала: игрок обвинил тренера в издевательствах

17 июля 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"МЮ" начал сезон со скандала: игрок обвинил тренера в издевательствах
Эрик Тен Хаг во время тренировки. Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг принял решение лишить капитанской повязки Гарри Магуайра. Защитник был разочарован действиями наставника.

Футболист сборной Англии хочет как можно быстрее сменить клуб, сообщает The Sun.

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В минувшие выходные наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил Гарри Магуайру, что в новом сезоне у "красных дьяволов" будет другой капитан. Повязку дал Магуайру Оле-Гуннар Сульшер, но в прошлом сезоне Гарри выбыл из стартового состава команды под руководством Тен Хага. 

Разочарование Магуайра 

Решение Тен Хага убедило опытного защитника в том, что пора покинуть "Олд Траффорд". У Гарри еще осталось два года по контракту с "красными дьяволами", но в воскресенье он провел встречу, которая, возможно, означала конец его карьеры в клубе. 

Гарри Магуайр
Гарри Магуайр благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Защитник был "разозлен, шокирован и расстроен", когда ему сообщили о решении Тен Хага. Магуайр теперь будет настаивать на уходе из "красных дьяволов", поскольку знает, что его время в Манчестере подошло к концу.

Четыре команды Премьер-лиги стремятся подписать 30-летнего футболиста: к нему присматриваются "Челси", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". "Милан" и "Аль-Хиляль" тоже могут пригласить к себе опытного игрока.

В январском окне "Юнайтед" поставил звезде сборной Англии цену в 50 миллионов фунтов стерлингов, хотя, скорее всего, она упадет до 30 миллионов. Магуайр уже поблагодарил в социальных сетях болельщиков "за всю их блестящую поддержку в самые гордые моменты карьеры". 

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