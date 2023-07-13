Конфликт в "Манчестер Юнайтед": тренер ругается с футболистами

Эрик Тен Хаг руководит игрой команды. Фото: instagram.com/manchesterunited/

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг собирается полностью контролировать все процессы в команде. Он намерен отменить одну из давних традиций в клубе.

Нидерландский специалист запретит выборы нового капитана команды, в котором участвуют все игроки, сообщает Daily Mail.

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Эрик Тен Хаг продолжает работать над дисциплиной в "Манчестер Юнайтед". На этот раз он посягнул на традицию, которая многое значит для футболистов команду. Нового капитана "красных дьяволов" определит главный тренер.

Кто будет капитаном "МЮ"?

В нескольких прошлых сезонах команду выводил на поле Харри Магуайр. Он до сих пор является рекордсменом по трансферной стоимости среди защитников. Но тренерский штаб недоволен футболистом. Он не только лишен повязки, но и выставлен на трансфер.

Игроки "МЮ" перед тренировкой. Фото: instagram.com/manchesterunited/

После Харри Магуайра капитаном "Манчестер Юнайтед" могли стать Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Виктор Линделоф или Люк Шоу. Футболистам "красных дьяволов" надо было выбрать своего представителя на поле путем выборов.

Однако Эрик Тен Хаг "сломал" эту традицию, что вызвало негодование среди футболистов "Манчестер Юнайтед". Тренер не собирается спорить с игроками и просто поставит их перед фактом. Ожидается, что наставник выберет либо Бруну Фернандеша, либо Рафу Варана. Пока непонятно, как эти действия скажутся на обстановке в команде.

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