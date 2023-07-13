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Конфлікт у "Манчестер Юнайтед": тренер сперечається з футболістами

13 липня 2023 15:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Конфлікт у "Манчестер Юнайтед": тренер сперечається з футболістами
Ерік Тен Хаг керує грою команди. Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг збирається повністю контролювати всі процеси в команді. Він має намір скасувати одну із давніх традицій у клубі.

Нідерландський фахівець заборонить вибори нового капітана команди, в якому беруть участь усі гравці, повідомляє Daily Mail.

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Ерік Тен Хаг продовжує працювати над дисципліною у "Манчестер Юнайтед". Цього разу він зазіхнув на традицію, яка багато для футболістів означає команду. Нового капітана "червоних дияволів" визначить головний тренер.

Хто буде капітаном "МЮ"?

У минулих сезонах команду виводив на поле Гаррі Магвайр. Він досі є рекордсменом із трансферної вартості серед захисників. Але тренерський штаб незадоволений футболістом. Він не лише позбавлений пов'язки, а й виставлений на трансфер.

Каземіро
Гравці МЮ перед тренуванням. Фото: instagram.com/manchesterunited/

Після Гаррі Магвайра капітаном "Манчестер Юнайтед" могли стати Лісандро Мартінес, Рафаель Варан, Віктор Лінделоф чи Люк Шоу. Футболістам "червоних дияволів" треба було обрати свого представника на полі шляхом виборів.

Однак Ерік Тен Хаг "зламав" цю традицію, що викликало обурення серед футболістів "Манчестер Юнайтед". Тренер не збирається сперечатися з гравцями та просто поставить їх перед фактом. Очікується, що наставник обере Бруну Фернандеша, або Рафу Варана. Поки що незрозуміло, як ці дії позначаться на обстановці у команді.

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