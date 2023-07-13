Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "ПСЖ" та "Манчестер Юнайтед" націлилися на зірку чемпіонату Італії arrow

"ПСЖ" та "Манчестер Юнайтед" націлилися на зірку чемпіонату Італії

13 липня 2023 12:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" та "Манчестер Юнайтед" націлилися на зірку чемпіонату Італії
Луїс Енріке під час інтерв'ю. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "Парі Сен-Жермен" приєднався до гонки за молодим форвардом збірної Данії Расмусом Гойлунном, яким також є пріоритетною трансферною метою "Манчестер Юнайтед". Обидва клуби не пошкодують грошей заради можливості запросити одного з найперспективніших футболістів Європи.

"Аталанта" поки не поспішає приймати пропозиції щодо продажу Гойлунна, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

20-річний Гойлунн відомий як один із найперспективніших молодих гравців у Європі. Минулого сезону він забив 10 голів у 34 матчах за "Аталанту".

Інтерес "МЮ" та "ПСЖ"

"Манчестер Юнайтед" зробив данця своєю пріоритетною трансферною метою у літнє трансферне вікно. Англійський клуб готовий заплатити за гравця 45 млн євро. Але "Аталанта" хоче отримати за Расмуса майже 90 млн євро. "Червоним дияволам" буде складно знайти такі гроші, адже клуб витратить велику суму на запрошення голкіпера Андре Онана.

Расмус Хейлунн
Расмус Гойлунн у матчі за збірну Данії. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Натомість французький "ПСЖ" не має фінансових обмежень. Парижани не змогли переконати Харрі Кейна погодитися на пропозицію про трансфер, тому шукають іншого форварда.

Новий головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке вважає, що Расмус Гойлунн підходить на роль одного із гравців групи атаки чемпіонів Франції. Парижани готові задовольнити фінансові запити "Аталанти".

Нагадаємо, Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Світоліна проти Вондроушової в 1/2 "Вімблдону": де і коли дивитись. 

Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця. 

Тренер Руслан Ротань може не поїхати на Олімпіаду у Париж. 

Форвард Роман Яремчук залишає "Брюгге": є інтерес з АПЛ. 

Осімхен перейде до "Челсі": за нього заплатять як за цілу команду. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз