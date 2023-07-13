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"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" нацелились на звезду чемпионата Италии

13 июля 2023 12:42
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"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" нацелились на звезду чемпионата Италии
Луис Энрике во время интервью. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "Пари Сен-Жермен" присоединился к гонке за молодым форвардом сборной Дании Расмусом Хейлунном, которым также является приоритетной трансферной целью "Манчестер Юнайтед". Оба клуба не пожалеют денег ради возможности пригласить одного из самых перспективных футболистов Европы. 

"Аталанта" пока не спешит принимать предложения о продаже Хейлунна, сообщает Daily Mail

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20-летний Хейлунн известен как один из самых многообещающих молодых игроков в Европе. В прошлом сезоне он забил 10 голов в 34 матчах за "Аталанту".

Интерес "МЮ" и "ПСЖ" 

"Манчестер Юнайтед" сделал датчанина своей приоритетной трансферной целью в летнее трансферное окно. Английский клуб готов заплатить за игрока 45 млн евро. Но "Аталанта" хочет получить за Расмуса почти 90 млн евро. "Красным дьяволам" будет сложно найти такие деньги, ведь клуб потратит большую сумму на приглашение голкипера Андре Онана. 

Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн в матче за сборную Дании. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Зато французский "ПСЖ" не имеет финансовых ограничений. Парижане не смогли убедить Харри Кейна согласиться на предложение о трансфере, поэтому ищут другого форварда. 

Новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике считает, что Расмус Хейлунн подходит на роль одного из игроков группы атаки чемпионов Франции. Парижане готовы удовлетворить финансовые запросы "Аталанты". 

Напомним, Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ. 

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