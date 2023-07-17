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"МЮ" розпочав сезон зі скандалу: гравець звинуватив тренера у знущаннях

17 липня 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"МЮ" розпочав сезон зі скандалу: гравець звинуватив тренера у знущаннях
Ерік Тен Хаг під час тренування. Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг вирішив позбавити капітанської пов'язки Гаррі Магвайра. Захисника був розчарований діями наставника.

Футболіст збірної Англії хоче якнайшвидше змінити клуб, повідомляє The Sun.

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Минулими вихідними наставника "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг пояснив Гаррі Магвайру, що в новому сезоні "червоні дияволи" матимуть іншого капітана. Пов'язку дав Магвайру Оле-Гуннар Сульшер, але минулого сезону Гаррі вибув зі стартового складу команди під керівництвом Тен Хага.

Розчарування Магвайра

Рішення Тен Хага переконало досвідченого захисника в тому, що настав час покинути "Олд Траффорд". Гаррі ще залишився два роки за контрактом з "червоними дияволами", але в неділю він провів зустріч, яка, можливо, означала кінець його кар'єри в клубі.

Гаррі Магуайр
Гаррі Магвайр дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Захисник був "розлючений, шокований і засмучений", коли йому повідомили про рішення Тен Хага. Магвайр тепер наполягатиме на відході з "червоних дияволів", оскільки знає, що його час у Манчестері добіг кінця.

Чотири команди Прем'єр-ліги прагнуть підписати 30-річного футболіста: до нього придивляються "Челсі", "Вест Гем", "Тоттенгем" та "Ньюкасл". "Мілан" та "Аль-Хіляль" теж можуть запросити до себе досвідченого гравця.

У січневому вікні "Юнайтед" поставив зірці збірної Англії ціну 50 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча, швидше за все, вона впаде до 30 мільйонів. Магвайр уже подякував у соціальних мережах уболівальникам "за всю їхню блискучу підтримку в найгордіші моменти кар'єри".

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