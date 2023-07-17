"МЮ" розпочав сезон зі скандалу: гравець звинуватив тренера у знущаннях

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Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг вирішив позбавити капітанської пов'язки Гаррі Магвайра. Захисника був розчарований діями наставника.
Футболіст збірної Англії хоче якнайшвидше змінити клуб, повідомляє The Sun.
Минулими вихідними наставника "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг пояснив Гаррі Магвайру, що в новому сезоні "червоні дияволи" матимуть іншого капітана. Пов'язку дав Магвайру Оле-Гуннар Сульшер, але минулого сезону Гаррі вибув зі стартового складу команди під керівництвом Тен Хага.
Розчарування Магвайра
Рішення Тен Хага переконало досвідченого захисника в тому, що настав час покинути "Олд Траффорд". Гаррі ще залишився два роки за контрактом з "червоними дияволами", але в неділю він провів зустріч, яка, можливо, означала кінець його кар'єри в клубі.
Захисник був "розлючений, шокований і засмучений", коли йому повідомили про рішення Тен Хага. Магвайр тепер наполягатиме на відході з "червоних дияволів", оскільки знає, що його час у Манчестері добіг кінця.
Чотири команди Прем'єр-ліги прагнуть підписати 30-річного футболіста: до нього придивляються "Челсі", "Вест Гем", "Тоттенгем" та "Ньюкасл". "Мілан" та "Аль-Хіляль" теж можуть запросити до себе досвідченого гравця.
У січневому вікні "Юнайтед" поставив зірці збірної Англії ціну 50 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча, швидше за все, вона впаде до 30 мільйонів. Магвайр уже подякував у соціальних мережах уболівальникам "за всю їхню блискучу підтримку в найгордіші моменти кар'єри".
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