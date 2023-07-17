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"Интер" готовит громкий трансфер: это будет месть "Ювентусу"

17 июля 2023 13:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Интер" готовит громкий трансфер: это будет месть "Ювентусу"
Мората и Родри празднуют победу в Лиге Наций. Фото: REUTERS/Miguel Gutierrez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянский "Интер" продолжает поиски нового форварда. Руководство клуба смирилось с тем, что не удастся удержать в команде Ромелу Лукаку. 

Бельгиец может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе", сообщает Tutto Mercato

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"Интер" пытался договориться с "Челси" о выкупе прав на Ромелу Лукаку, который хорошо провел концовку прошлого сезона. Бельгиец хотел продолжить карьеру на "Сан-Сиро", однако "Ювентус" сделал лондонцам более выгодное предложение. 

Альваро Мората
Альваро Мората в матче против сборной Хорватии. Фото: REUTERS/Yves Herman

Как "Интер" отомстит "Ювентусу"? 

В "нерадзурри" рассматривают возможность трансфера игрока, который провел позапрошлый сезон в составе "старой синьоры". Речь идет о 30-летним Альваро Морате. Минувший сезон испанец защищал цвета мадридского "Атлетико". Он провел на поле 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов. 

"Интер" готов предложить за игрока 12 млн евро. Однако Альваро Мората не является приоритетной целью для "нерадзурри". В клубе выбирают между Фоларином Балогуном из "Арсенала", Дуваном Сапатой из "Аталанты" и Юссефом Эн-Несири из "Севильи". 

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер. 

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