"Интер" готовит громкий трансфер: это будет месть "Ювентусу"

Мората и Родри празднуют победу в Лиге Наций. Фото: REUTERS/Miguel Gutierrez

Итальянский "Интер" продолжает поиски нового форварда. Руководство клуба смирилось с тем, что не удастся удержать в команде Ромелу Лукаку.

Бельгиец может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе", сообщает Tutto Mercato.

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"Интер" пытался договориться с "Челси" о выкупе прав на Ромелу Лукаку, который хорошо провел концовку прошлого сезона. Бельгиец хотел продолжить карьеру на "Сан-Сиро", однако "Ювентус" сделал лондонцам более выгодное предложение.

Альваро Мората в матче против сборной Хорватии. Фото: REUTERS/Yves Herman

Как "Интер" отомстит "Ювентусу"?

В "нерадзурри" рассматривают возможность трансфера игрока, который провел позапрошлый сезон в составе "старой синьоры". Речь идет о 30-летним Альваро Морате. Минувший сезон испанец защищал цвета мадридского "Атлетико". Он провел на поле 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов.

"Интер" готов предложить за игрока 12 млн евро. Однако Альваро Мората не является приоритетной целью для "нерадзурри". В клубе выбирают между Фоларином Балогуном из "Арсенала", Дуваном Сапатой из "Аталанты" и Юссефом Эн-Несири из "Севильи".

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