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Свитолина повторила уникальное достижение и обошла соперниц

17 июля 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина повторила уникальное достижение и обошла соперниц
Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Последние недели оказались удачными для украинки Элины Свитолиной. Всего через девять месяцев после рождения дочери спортсменка вернулась в тридцатку лучших теннисисток мира.

Свитолина поднялась в рейтинге сразу на несколько позиций, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Элина Свитолина
Элина Свитолина на "Уимблдоне". Фото: REUTERS/Toby Melville

Достижения украинских теннисисток 

Для Элины Свитолиной выход в полуфинал "Уимблдона" означал существенное улучшение позиции в мировом рейтинге. Она снова стала лучшей украинской теннисисткой. 28-летняя Свитолина вернулась в первую тридцатку и оказалась на 27 строчке (+47 позиций). 

Рейтинг WTA
Рейтинг WTA. Скриншот

Ангелина Калинина уступила Элине Свитолиной первенство среди украинок. Она потеряла две позиции в рейтинге и опустилась на 28 место. Отметим также прогресс Леси Цуренко, которая пробилась в топ-50. 

украинки в рейтинге WTA
Украинки в рейтинге WTA. Скриншот

В парном разряде констатируем, что победительница "Уимблдона" Людмила Киченок опустилась на одну строчку. Зато Ангелина Калинина добавила в рейтинге сразу 45 позиций. 

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