Свитолина повторила уникальное достижение и обошла соперниц
Последние недели оказались удачными для украинки Элины Свитолиной. Всего через девять месяцев после рождения дочери спортсменка вернулась в тридцатку лучших теннисисток мира.
Свитолина поднялась в рейтинге сразу на несколько позиций, сообщает портал Новини.LIVE.
Польская спортсменка Иго Свентек сохранила лидерство. Она по-прежнему возглавляет женский рейтинг WTA. Победительница "Уимблдона" Маркета Вондроушова поднялась вверх на 32 позиции и вошла в первую десятку.
Достижения украинских теннисисток
Для Элины Свитолиной выход в полуфинал "Уимблдона" означал существенное улучшение позиции в мировом рейтинге. Она снова стала лучшей украинской теннисисткой. 28-летняя Свитолина вернулась в первую тридцатку и оказалась на 27 строчке (+47 позиций).
Ангелина Калинина уступила Элине Свитолиной первенство среди украинок. Она потеряла две позиции в рейтинге и опустилась на 28 место. Отметим также прогресс Леси Цуренко, которая пробилась в топ-50.
В парном разряде констатируем, что победительница "Уимблдона" Людмила Киченок опустилась на одну строчку. Зато Ангелина Калинина добавила в рейтинге сразу 45 позиций.
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