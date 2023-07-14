Свитолина заработала на "Уимблдоне" сумасшедшие деньги: известна сумма

Элина Свитолина расстроена поражением. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Украинская теннисистка Элина Свитолина восхищает болельщиков во всем мире. Спортсменка пропустила 13 месяцев из-за беременности и восстановления после родов, но вернулась на корт и демонстрирует удивительные результаты.

Свитолина украсила своей игрой нынешний "Уимблдон", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Элина Свитолина за последние недели дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос" и полуфинала "Уимблдона". На турнире в Англии 28-летняя украинка была несеяной, но обыграла вторую и первую ракетки мира.

Свитолина покидает "Уимблдон". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Заработок Свитолиной

Благодаря успешной игре на "Уимблдоне" теннисистка вышла на 27 место в рейтинге WTA. Элина поднялась сразу на 49 ступенек. Она снова стала первой ракеткой Украины, опередив Ангелину Калинину.

За последний месяц состояние Свитолиной выросло на миллион евро. Она заработала 400 тысяч за выход в 1/4 "Ролан Гаррос". Выход в полуфинал "Уимблдона" позволил Элине добавить к этому еще 600 тысяч евро.

В 1/2 "Уимблдона" украинка уступила Маркете Вондроушовой из Чехии.

Напомним, Николай Шапаренко ждет трансфер из "Динамо": есть интерес из-за границы.

Голкипер Анатолий Трубин переходит в "Интер": сколько заплатят итальянцы.

Кейн заставил "Тоттенхэм" одобрить трансфер в "Баварию".

Хавбек Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ.

Луческу неспроста работает в "Динамо": раскрыта тайна тренера.