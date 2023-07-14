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Світоліна заробила на "Вімблдоні" шалені гроші: відома сума

14 липня 2023 16:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна заробила на "Вімблдоні" шалені гроші: відома сума
Еліна Світоліна засмучена поразкою. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська тенісистка Еліна Світоліна захоплює уболівальників у всьому світі. Спортсменка пропустила 13 місяців через вагітність і відновлення після пологів, але повернулася на корт і демонструє дивовижні результати.

Світоліна прикрасила своєю грою нинішній "Вімблдон", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна за останні тижні дійшла до чвертьфіналу "Ролан Гаррос" та півфіналу "Вімблдону". На турнірі в Англії 28-річна українка була несіяною, але обіграла другу та першу ракетки світу.

Еліна Світоліна
Світоліна залишає "Вімблдон". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Заробіток Світоліної

Завдяки успішній грі на "Вімблдоні" тенісистка вийшла на 27 місце у рейтингу WTA. Еліна піднялася відразу на 49 сходинок. Вона знову стала першою ракеткою України, випередивши Ангеліну Калініну.

За останній місяць статки Світоліної зросли на мільйон євро. Вона заробила 400 тисяч за вихід до 1/4 "Ролан Гаррос". Вихід у півфінал "Вімблдону" дозволив Еліні додати до цього ще 600 тисяч євро.

У 1/2 "Вімблдону" українка поступилася Маркеті Вондроушової з Чехії.

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