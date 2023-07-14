Світоліна заробила на "Вімблдоні" шалені гроші: відома сума

Еліна Світоліна засмучена поразкою. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Українська тенісистка Еліна Світоліна захоплює уболівальників у всьому світі. Спортсменка пропустила 13 місяців через вагітність і відновлення після пологів, але повернулася на корт і демонструє дивовижні результати.

Світоліна прикрасила своєю грою нинішній "Вімблдон", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Еліна Світоліна за останні тижні дійшла до чвертьфіналу "Ролан Гаррос" та півфіналу "Вімблдону". На турнірі в Англії 28-річна українка була несіяною, але обіграла другу та першу ракетки світу.

Світоліна залишає "Вімблдон". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Заробіток Світоліної

Завдяки успішній грі на "Вімблдоні" тенісистка вийшла на 27 місце у рейтингу WTA. Еліна піднялася відразу на 49 сходинок. Вона знову стала першою ракеткою України, випередивши Ангеліну Калініну.

За останній місяць статки Світоліної зросли на мільйон євро. Вона заробила 400 тисяч за вихід до 1/4 "Ролан Гаррос". Вихід у півфінал "Вімблдону" дозволив Еліні додати до цього ще 600 тисяч євро.

У 1/2 "Вімблдону" українка поступилася Маркеті Вондроушової з Чехії.

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер із "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Голкіпер Анатолій Трубін переходить в "Інтер": скільки заплатять італійці.

Кейн змусив "Тоттенгем" схвалити трансфер до "Баварії".

Хавбек Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Луческу неспроста працює в "Динамо": розкрито таємницю тренера.