Світоліна повторила унікальне досягнення та обійшла суперниць
Останні тижні виявилися вдалими для українки Еліни Світоліної. Всього через дев'ять місяців після народження доньки спортсменка повернулася до тридцятки найкращих тенісисток світу.
Світоліна піднялася у рейтингу одразу на кілька позицій, повідомляє портал Новини.LIVE.
Польська спортсменка Іго Свьонтек зберегла лідерство. Вона, як і раніше, очолює жіночий рейтинг WTA. Переможниця "Вімблдону" Маркета Вондроушова піднялася на 32 позиції та увійшла до першої десятки.
Досягнення українських тенісисток
Для Еліни Світоліної вихід до півфіналу "Вімблдону" означав суттєве покращення позиції у світовому рейтингу. Вона знову стала найкращою українською тенісисткою. 28-річна Світоліна повернулася до першої тридцятки та опинилася на 27 рядку (+47 позицій).
Ангеліна Калініна поступилася Еліні Світоліною першістю серед українок. Вона втратила дві позиції у рейтингу та опустилася на 28 місце. Зазначимо також прогрес Лесі Цуренко, яка пробилася до топ-50.
У парному розряді констатуємо, що переможниця "Вімблдону" Людмила Кіченок опустилася на один рядок. Натомість Ангеліна Калініна додала у рейтингу одразу 45 позицій.
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