Світоліна повторила унікальне досягнення та обійшла суперниць

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Останні тижні виявилися вдалими для українки Еліни Світоліної. Всього через дев'ять місяців після народження доньки спортсменка повернулася до тридцятки найкращих тенісисток світу.

Світоліна піднялася у рейтингу одразу на кілька позицій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна на "Вімблдоні". Фото: REUTERS/Toby Melville

Досягнення українських тенісисток

Для Еліни Світоліної вихід до півфіналу "Вімблдону" означав суттєве покращення позиції у світовому рейтингу. Вона знову стала найкращою українською тенісисткою. 28-річна Світоліна повернулася до першої тридцятки та опинилася на 27 рядку (+47 позицій).

Рейтинг WTA. Скріншот

Ангеліна Калініна поступилася Еліні Світоліною першістю серед українок. Вона втратила дві позиції у рейтингу та опустилася на 28 місце. Зазначимо також прогрес Лесі Цуренко, яка пробилася до топ-50.

Українки у рейтингу WTA. Скріншот

У парному розряді констатуємо, що переможниця "Вімблдону" Людмила Кіченок опустилася на один рядок. Натомість Ангеліна Калініна додала у рейтингу одразу 45 позицій.

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