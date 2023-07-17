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Світоліна повторила унікальне досягнення та обійшла суперниць

17 липня 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна повторила унікальне досягнення та обійшла суперниць
Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Останні тижні виявилися вдалими для українки Еліни Світоліної. Всього через дев'ять місяців після народження доньки спортсменка повернулася до тридцятки найкращих тенісисток світу.

Світоліна піднялася у рейтингу одразу на кілька позицій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна на "Вімблдоні". Фото: REUTERS/Toby Melville

Досягнення українських тенісисток

Для Еліни Світоліної вихід до півфіналу "Вімблдону" означав суттєве покращення позиції у світовому рейтингу. Вона знову стала найкращою українською тенісисткою. 28-річна Світоліна повернулася до першої тридцятки та опинилася на 27 рядку (+47 позицій).

Рейтинг WTA
Рейтинг WTA. Скріншот

Ангеліна Калініна поступилася Еліні Світоліною першістю серед українок. Вона втратила дві позиції у рейтингу та опустилася на 28 місце. Зазначимо також прогрес Лесі Цуренко, яка пробилася до топ-50.

українки у рейтингу WTA
Українки у рейтингу WTA. Скріншот

У парному розряді констатуємо, що переможниця "Вімблдону" Людмила Кіченок опустилася на один рядок. Натомість Ангеліна Калініна додала у рейтингу одразу 45 позицій.

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