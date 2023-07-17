"Манчестер Юнайтед" націлився на зірку "ПСЖ"

Футболісти "МЮ" готуються до нового сезону. Фото: instagram.com/manchesterunited/

Півзахисник збірної Нідерландів Хаві Сімонс може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Футболістом цікавиться "Манчестер Юнайтед".

"ПСЖ" не хоче продавати молодого гравця, проте "червоні дияволи" виявлять наполегливість, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Сезон 2022/2023 став найкращим у кар'єрі Хаві Сімонса. Молодий футболіст розкрив потенціал у ПСВ. 20-річний півзахисник взяв участь у 48 поєдинках. Він записав на свій рахунок 22 м'ячі та зробив 12 результативних передач.

Інтерес "МЮ" до Сімонса

Нідерландський футболіст є вихованцем "Барселони". У 2019 році Міно Райола переконав Хаві Сімонса переїхати з Каталонії до "ПСЖ". Однак у Франції не повірили, що Сімонс зможе стати одним із лідерів команди.

Хаві Сімонс у збірній Нідерландів. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

"Парі Сен-Жермен" продав Хаві у ПСВ, але зберіг можливість повернути футболіста лише за шість мільйонів євро. Нещодавно французи активували цю опцію, Сімонс повертається до Парижа.

Проте "Манчестер Юнайтед" готовий почати суперечку за молодого футболіста. "Червоні дияволи" готові заплатити за Сімонса 45 млн євро або взяти його в оренду терміном на рік з обов'язковим викупом контракту гравця. "ПСЖ" може погодитись на цю пропозицію.

Нагадаємо, лідер "Шахтаря" може переїхати до Італії: топклуб готує трансфер.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги.

"МЮ" розпочав сезон зі скандалу: гравець звинуватив тренера у знущаннях.

"Інтер" готує гучний трансфер: це буде помста "Ювентусу".

Світоліна повторила унікальне досягнення та обійшла суперниць.