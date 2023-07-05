"ПСЖ" звільнив тренера і хоче повернути зіркового гравця

Крістоф Галтьє під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Керівництво французького "ПСЖ" достроково розірвало контракт із тренером Крістофом Галтьє. Сторони дійшли компромісу щодо виплати компенсації.

"ПСЖ" незабаром оголосить про призначення на посаду наставника команди Луїса Енріке, повідомляє Le Parisien.

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Очікується, що іспанський тренер Луїс Енріке підпише з "ПСЖ" контракт терміном на два сезони. Про фінансові умови угоди поки що нічого не відомо. Експерти вважають, що він зароблятиме в Парижі більше, ніж Галтьє, але менше, ніж свого часу Почеттіно та Тухель.

Повернення Сімонса

Крім цього, "ПСЖ" хоче повернути в клуб нідерландського півзахисника Хаві Сімонса. 20-річний вихованець "Барселони" переїхав до Парижа у 2019 році у статусі одного з найталановитіших молодих гравців світу. Однак йому так і не дали шанс проявити себе у "ПСЖ". Торік Сімонс перейшов до ПСВ з Ейндховена.

Хаві Сімонс у збірній Нідерландів. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

У контракті з нідерландським клубом була опція, за якою "ПСЖ" може повернути гравця за шість мільйонів євро. Французький клуб активував цей пункт угоди. Тепер Сімонс має трохи менш як місяць для того, щоб вирішити, чи хоче він повертатися в "ПСЖ".

У ПСВ Хаві Сімонс розкрив свій потенціал. Минулого сезону він зіграв 34 поєдинки, забив 19 м'ячів і зробив вісім результативних передач. Футболіст заслужив на виклик до збірної Нідерландів.

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