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"ПСЖ" уволил тренера и хочет вернуть звездного игрока

5 июля 2023 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"ПСЖ" уволил тренера и хочет вернуть звездного игрока
Кристоф Галтье во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство французского "ПСЖ" досрочно расторгло контракт с тренером Кристофом Галтье. Стороны пришли к компромиссу в вопросе о выплате компенсации.

"ПСЖ" скоро объявит о назначении на пост наставника команды Луиса Энрике, сообщает Le Parisien

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Ожидается, что испанский тренер Луис Энрике подпишет с "ПСЖ" контракт сроком на два сезона. О финансовых условиях соглашения пока ничего не известно. Эксперты считают, что он будет зарабатывать в Париже больше, чем Галтье, но меньше, чем в свое время Почеттино и Тухель. 

Возвращение Симонса 

Помимо этого "ПСЖ" хочет вернуть в клуб нидерландского полузащитника Хави Симонса. 20-летний воспитанник "Барселоны" переехал в Париж в 2019 году в статусе одного из самых талантливых молодых игроков мира. Однако ему так и не дали шанс проявить себя в "ПСЖ". В прошлом году Симонс перешел в ПСВ из Эйндховена. 

Хави Симонс
Хави Симонс в сборной Нидерландов. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

В контракте с нидерландским клубом была опция, согласно которой "ПСЖ" может вернуть игрока за шесть миллионов евро. Французский клуб активировал этот пункт соглашения. Теперь у Симонса есть чуть меньше месяца для того, чтобы решить, хочет ли он возвращаться в "ПСЖ". 

В ПСВ Хави Симонс раскрыл свой потенциал. В прошлом сезоне он сыграл 34 поединка, забил 19 мячей и сделал восемь результативных передач. Футболист заслужил вызов в сборную Нидерландов. 

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