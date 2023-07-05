"ПСЖ" уволил тренера и хочет вернуть звездного игрока

Кристоф Галтье во время интервью. Скриншот YouTube

Руководство французского "ПСЖ" досрочно расторгло контракт с тренером Кристофом Галтье. Стороны пришли к компромиссу в вопросе о выплате компенсации.

"ПСЖ" скоро объявит о назначении на пост наставника команды Луиса Энрике, сообщает Le Parisien.

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Ожидается, что испанский тренер Луис Энрике подпишет с "ПСЖ" контракт сроком на два сезона. О финансовых условиях соглашения пока ничего не известно. Эксперты считают, что он будет зарабатывать в Париже больше, чем Галтье, но меньше, чем в свое время Почеттино и Тухель.

Возвращение Симонса

Помимо этого "ПСЖ" хочет вернуть в клуб нидерландского полузащитника Хави Симонса. 20-летний воспитанник "Барселоны" переехал в Париж в 2019 году в статусе одного из самых талантливых молодых игроков мира. Однако ему так и не дали шанс проявить себя в "ПСЖ". В прошлом году Симонс перешел в ПСВ из Эйндховена.

Хави Симонс в сборной Нидерландов. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

В контракте с нидерландским клубом была опция, согласно которой "ПСЖ" может вернуть игрока за шесть миллионов евро. Французский клуб активировал этот пункт соглашения. Теперь у Симонса есть чуть меньше месяца для того, чтобы решить, хочет ли он возвращаться в "ПСЖ".

В ПСВ Хави Симонс раскрыл свой потенциал. В прошлом сезоне он сыграл 34 поединка, забил 19 мячей и сделал восемь результативных передач. Футболист заслужил вызов в сборную Нидерландов.

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