"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "ПСЖ"
Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед".
"ПСЖ" не хочет продавать молодого игрока, однако "красные дьяволы" проявят настойчивость, сообщает Daily Mail.
Сезон 2022/2023 стал лучшим в карьере Хави Симонса. Молодой футболист раскрыл потенциал в ПСВ. 20-летний полузащитник принял участие в 48 поединках. Он записал на свой счет 22 мяча и сделал 12 результативных передач.
Интерес "МЮ" к Симонсу
Нидерландский футболист является воспитанникам "Барселоны". В 2019 году Мино Райола убедил Хави Симонса уехать из Каталонии в "ПСЖ". Однако во Франции не поверили, что Симонс сможет стать одним из лидеров команды.
"Пари Сен-Жермен" продал Хави в ПСВ, но сохранил возможность вернуть футболиста всего за шесть миллионов евро. Недавно французы активировали эту опцию, Симонс возвращается в Париж.
Однако "Манчестер Юнайтед" готов вступить в спор за молодого футболиста. "Красные дьяволы" готовы заплатить за Симонса 45 млн евро или взять его в аренду сроком на год с обязательным последующим выкупом контракта игрока. "ПСЖ" может согласиться на это предложение.
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