"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "ПСЖ"

Футболисты "МЮ" готовятся к новому сезону. Фото: instagram.com/manchesterunited/

Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед".

"ПСЖ" не хочет продавать молодого игрока, однако "красные дьяволы" проявят настойчивость, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Сезон 2022/2023 стал лучшим в карьере Хави Симонса. Молодой футболист раскрыл потенциал в ПСВ. 20-летний полузащитник принял участие в 48 поединках. Он записал на свой счет 22 мяча и сделал 12 результативных передач.

Интерес "МЮ" к Симонсу

Нидерландский футболист является воспитанникам "Барселоны". В 2019 году Мино Райола убедил Хави Симонса уехать из Каталонии в "ПСЖ". Однако во Франции не поверили, что Симонс сможет стать одним из лидеров команды.

Хави Симонс в сборной Нидерландов. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

"Пари Сен-Жермен" продал Хави в ПСВ, но сохранил возможность вернуть футболиста всего за шесть миллионов евро. Недавно французы активировали эту опцию, Симонс возвращается в Париж.

Однако "Манчестер Юнайтед" готов вступить в спор за молодого футболиста. "Красные дьяволы" готовы заплатить за Симонса 45 млн евро или взять его в аренду сроком на год с обязательным последующим выкупом контракта игрока. "ПСЖ" может согласиться на это предложение.

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.

"МЮ" начал сезон со скандала: игрок обвинил тренера в издевательствах.

"Интер" готовит громкий трансфер: это будет месть "Ювентусу".

Свитолина повторила уникальное достижение и обошла соперниц.