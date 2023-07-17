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"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "ПСЖ"

17 июля 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "ПСЖ"
Футболисты "МЮ" готовятся к новому сезону. Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед".

"ПСЖ" не хочет продавать молодого игрока, однако "красные дьяволы" проявят настойчивость, сообщает Daily Mail

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Сезон 2022/2023 стал лучшим в карьере Хави Симонса. Молодой футболист раскрыл потенциал в ПСВ. 20-летний полузащитник принял участие в 48 поединках. Он записал на свой счет 22 мяча и сделал 12 результативных передач.

Интерес "МЮ" к Симонсу 

Нидерландский футболист является воспитанникам "Барселоны". В 2019 году Мино Райола убедил Хави Симонса уехать из Каталонии в "ПСЖ". Однако во Франции не поверили, что Симонс сможет стать одним из лидеров команды. 

Хави Симонс
Хави Симонс в сборной Нидерландов. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

"Пари Сен-Жермен" продал Хави в ПСВ, но сохранил возможность вернуть футболиста всего за шесть миллионов евро. Недавно французы активировали эту опцию, Симонс возвращается в Париж. 

Однако "Манчестер Юнайтед" готов вступить в спор за молодого футболиста. "Красные дьяволы" готовы заплатить за Симонса 45 млн евро или взять его в аренду сроком на год с обязательным последующим выкупом контракта игрока. "ПСЖ" может согласиться на это предложение. 

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