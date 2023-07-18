Почему ушел Михайличенко: "Шахтер" готовит трансфер бразильского защитника

Педриньо в Серии А. Фото: Gabriel Machado/AGIF

Донецкий "Шахтер" продолжает восстанавливать команду после потери большинства легионеров, воспользовавшихся "анексом" ФИФА и ушедших в бесплатные аренды. Сейчас в клубе снова ищут латиноамериканских игроков.

Одним из таких новичков станет левый защитник из Бразилии Педро Энрике Азеведо Перейра, сообщает Globo.

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Ранее "Шахтер" не продлил аренду из "Андерлехта" украинского левого защитника Богдана Михайличенко. Сейчас в клубе на позиции слева в обороне могут сыграть лишь травматичный "каратист" Виктор Корниенко и предпочитающий играть в центре обороны Николай Матвиенко.

Педриньо в матче чемпионата Бразилии. Фото: Terra

Бразильца выгнали из прежней команды

Источники с бразильской стороны утверждают, что 21-летний Педриньо подпишет с горняками пятилетний контракт.

Сейчас футболист вместе со своими представителями находятся в Роттердаме, где проходит тренировочный сбор "Шахтера". Оформление трансфера находится на завершающей стадии.

Ранее футболист играл за "Атлетико Пананаэнсе", который 12 мая расторг с ним контракт из-за нарушения правил о ставках.

Воспитанника бразильской "Витории" ранее назвали одним из фигурантов операции "Максимальный штраф", целью которой было расследование случаев договорных матчей в чемпионате Бразилии. Сам футболист не считает себя виновным.

Отметим, что статистический портал Transfermarkt оценивает Педриньо в 1 млн евро.

За свою карьеру в "Атлетико Паранаэнсе" футболист в 69 матчах отдал две результативные передачи.

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