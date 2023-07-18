Почему ушел Михайличенко: "Шахтер" готовит трансфер бразильского защитника
Донецкий "Шахтер" продолжает восстанавливать команду после потери большинства легионеров, воспользовавшихся "анексом" ФИФА и ушедших в бесплатные аренды. Сейчас в клубе снова ищут латиноамериканских игроков.
Одним из таких новичков станет левый защитник из Бразилии Педро Энрике Азеведо Перейра, сообщает Globo.
Ранее "Шахтер" не продлил аренду из "Андерлехта" украинского левого защитника Богдана Михайличенко. Сейчас в клубе на позиции слева в обороне могут сыграть лишь травматичный "каратист" Виктор Корниенко и предпочитающий играть в центре обороны Николай Матвиенко.
Бразильца выгнали из прежней команды
Источники с бразильской стороны утверждают, что 21-летний Педриньо подпишет с горняками пятилетний контракт.
Сейчас футболист вместе со своими представителями находятся в Роттердаме, где проходит тренировочный сбор "Шахтера". Оформление трансфера находится на завершающей стадии.
Ранее футболист играл за "Атлетико Пананаэнсе", который 12 мая расторг с ним контракт из-за нарушения правил о ставках.
Воспитанника бразильской "Витории" ранее назвали одним из фигурантов операции "Максимальный штраф", целью которой было расследование случаев договорных матчей в чемпионате Бразилии. Сам футболист не считает себя виновным.
Отметим, что статистический портал Transfermarkt оценивает Педриньо в 1 млн евро.
За свою карьеру в "Атлетико Паранаэнсе" футболист в 69 матчах отдал две результативные передачи.
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