"Динамо" віддасть двох перспективних футболістів у "Зорю"
Київське "Динамо" знайшло місце, куди можна відправити своїх талановитих вихованців. Як не дивно, але напрямок перевірений упродовж багатьох сезонів.
Новачками поповниться луганська "Зоря", повідомив блогер Ігор Бурбас.
Після закінчення сезону "Динамо" повернуло з оренди лідерів "Зорі" минулого сезону Володимира Бражка та Сергія Булецу.
У "Динамо" це одні з найперспективніших гравців
За інформацією від джерела, київське "Динамо" віддасть в оренду у "Зорю" центрального захисника Антона Боля та центрального півзахисника Олександра Яцика.
Зазначається, що у "Зорі" пообіцяли надати гравцям ігрову практику. Минулого сезону вихованці столичного клубу відіграли за киян по три матчі.
Раніше "Зоря" втратила центрального захисника Максима Імерекова, який став вільним агентом, та півзахисників Бражка й Булецу. При цьому останній може повернутися в команду, оскільки не може знайти спільної мови з головним тренером Мірчею Луческу.
Зазначимо, що з наступного сезону в чемпіонаті України "Зоря" гратиме на новому стадіоні "Лівого берега".
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