"Динамо" віддасть двох перспективних футболістів у "Зорю"

Олександр Яцик піде в "Зорю". Фото: ФK "Динамо" Київ

Київське "Динамо" знайшло місце, куди можна відправити своїх талановитих вихованців. Як не дивно, але напрямок перевірений упродовж багатьох сезонів.

Новачками поповниться луганська "Зоря", повідомив блогер Ігор Бурбас.

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Після закінчення сезону "Динамо" повернуло з оренди лідерів "Зорі" минулого сезону Володимира Бражка та Сергія Булецу.

Антон Боль на тренуванні. Фото: ФK "Динамо" Київ

У "Динамо" це одні з найперспективніших гравців

За інформацією від джерела, київське "Динамо" віддасть в оренду у "Зорю" центрального захисника Антона Боля та центрального півзахисника Олександра Яцика.

Зазначається, що у "Зорі" пообіцяли надати гравцям ігрову практику. Минулого сезону вихованці столичного клубу відіграли за киян по три матчі.

Раніше "Зоря" втратила центрального захисника Максима Імерекова, який став вільним агентом, та півзахисників Бражка й Булецу. При цьому останній може повернутися в команду, оскільки не може знайти спільної мови з головним тренером Мірчею Луческу.

Зазначимо, що з наступного сезону в чемпіонаті України "Зоря" гратиме на новому стадіоні "Лівого берега".

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