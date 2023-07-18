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"Динамо" отдаст двух перспективных футболистов в "Зарю"

18 июля 2023 08:07
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" отдаст двух перспективных футболистов в "Зарю"
Александр Яцык уйдет в "Зарю". Фото: ФK "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" нашло место, куда можно отправить своих талантливых воспитанников. Как ни странно, но направление проверено в течение многих сезонов.

Новичками пополнится луганская "Заря", сообщил блогер Игорь Бурбас.

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Антон Боль на тренировке. Фото: ФK "Динамо" Киев

У "Динамо" это одни из самых перспективных игроков

По информации от источника, киевское "Динамо" отдаст в аренду в "Зарю" центрального защитника Антона Боля и центрального полузащитника Александра Яцыка.

Отмечается, что в "Заре" пообещали предоставить игрокам игровую практику. В прошлом сезоне воспитанники столичного клуба они отыграли за киевлян по три матча.

Ранее "Заря" потеряла ставшего свободным агентом центрального защитника Максима Имерекова и полузащитников Бражка и Булецу. При этом последний может вернуться в команду, поскольку не может найти общий язык с главным тренером Мирчей Луческу.

Отметим, что со следующего сезона в чемпионате Украины "Заря" будет играть на новом стадионе "Левого берега".

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