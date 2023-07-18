"Динамо" отдаст двух перспективных футболистов в "Зарю"
Киевское "Динамо" нашло место, куда можно отправить своих талантливых воспитанников. Как ни странно, но направление проверено в течение многих сезонов.
Новичками пополнится луганская "Заря", сообщил блогер Игорь Бурбас.
После окончания сезона "Динамо" вернуло из аренды лидеров "Зари" в прошлом сезоне Владимира Бражко и Сергея Булецу.
У "Динамо" это одни из самых перспективных игроков
По информации от источника, киевское "Динамо" отдаст в аренду в "Зарю" центрального защитника Антона Боля и центрального полузащитника Александра Яцыка.
Отмечается, что в "Заре" пообещали предоставить игрокам игровую практику. В прошлом сезоне воспитанники столичного клуба они отыграли за киевлян по три матча.
Ранее "Заря" потеряла ставшего свободным агентом центрального защитника Максима Имерекова и полузащитников Бражка и Булецу. При этом последний может вернуться в команду, поскольку не может найти общий язык с главным тренером Мирчей Луческу.
Отметим, что со следующего сезона в чемпионате Украины "Заря" будет играть на новом стадионе "Левого берега".
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