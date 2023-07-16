Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Стало відомо, на якому стадіоні "Зоря" хоче грати матчі УПЛ arrow

Стало відомо, на якому стадіоні "Зоря" хоче грати матчі УПЛ

16 липня 2023 12:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Стало відомо, на якому стадіоні "Зоря" хоче грати матчі УПЛ
Новий стадіон "Лівого Берега". Фото: ФК "Лівий берег"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганська "Зоря" у наступному сезоні Української продовжить грати у Києві. При цьому команда змінить правий берег на лівий.

У клубі підтвердили цю інформацію, повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також:

Тренувальна база клубу також знаходиться на лівому березі столиці.

Нова арена — сучасна та суто футбольна

За словами начальника команди "Зоря" Ігоря Гузя, весь наступний сезон в УПЛ клуб планує грати на стадіоні ФК "Лівий Берег".

У плані переїздів для клубу це більш вигідний варіант ніж стадіон "Динамо" у центрі столиці, де команда грала минулого сезону. Наразі клуб базується на тренувальній базі Олімпійського професійного коледжу Івана Піддубного на лівому березі міста.

"Враховуючи те, що нашою тренувальною базою став Олімпійський професійний коледж імені Івана Піддубного (колишній РВУФК), хотіли б проводити домашні матчі у столиці. Пріоритетний варіант — стадіон ФК "Лівий Берег". Бажано — на весь чемпіонат", — сказав функціонер.

Також у клубі ще не розв'язали питання з резервною ареною, оскільки чекають на жеребкування єврокубків.

"Щодо резервної арени, то зараз конкретного рішення немає — ведемо перемовини. Серед варіантів — Львів та Ужгород. Остаточне рішення будемо ухвалювати після того, як дізнаємось суперників у Лізі Європи та визначимось з логістикою на осінь", — зазначив Гузь.

Зазначимо, що арена "Лівого Берега", яка вміщує 5 тисяч глядачів, наступного сезону також прийматиме матчі Першої ліги. 

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер з "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Луческу неспроста працює у "Динамо": розкрито таємниця тренера.

Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби.

Мудрик потрапив до списку найшвидших гравців Ліги чемпіонів: яка у нього позиція.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз