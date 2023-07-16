Стало відомо, на якому стадіоні "Зоря" хоче грати матчі УПЛ

Новий стадіон "Лівого Берега". Фото: ФК "Лівий берег"

Луганська "Зоря" у наступному сезоні Української продовжить грати у Києві. При цьому команда змінить правий берег на лівий.

У клубі підтвердили цю інформацію, повідомляє ТаТоТаке.

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За словами начальника команди "Зоря" Ігоря Гузя, весь наступний сезон в УПЛ клуб планує грати на стадіоні ФК "Лівий Берег".

У плані переїздів для клубу це більш вигідний варіант ніж стадіон "Динамо" у центрі столиці, де команда грала минулого сезону. Наразі клуб базується на тренувальній базі Олімпійського професійного коледжу Івана Піддубного на лівому березі міста.

"Враховуючи те, що нашою тренувальною базою став Олімпійський професійний коледж імені Івана Піддубного (колишній РВУФК), хотіли б проводити домашні матчі у столиці. Пріоритетний варіант — стадіон ФК "Лівий Берег". Бажано — на весь чемпіонат", — сказав функціонер.

Також у клубі ще не розв'язали питання з резервною ареною, оскільки чекають на жеребкування єврокубків.

"Щодо резервної арени, то зараз конкретного рішення немає — ведемо перемовини. Серед варіантів — Львів та Ужгород. Остаточне рішення будемо ухвалювати після того, як дізнаємось суперників у Лізі Європи та визначимось з логістикою на осінь", — зазначив Гузь.

Зазначимо, що арена "Лівого Берега", яка вміщує 5 тисяч глядачів, наступного сезону також прийматиме матчі Першої ліги.

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