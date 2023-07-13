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Игроком из "третьей команды" Украины заинтересовался клуб из Греции

13 июля 2023 09:38
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Агабекян Карен
редактор
Игроком из "третьей команды" Украины заинтересовался клуб из Греции
Футболисты Зари. Фото: ФК Заря
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганская "Заря" потеряла основного защитника Максима Имерекова. Футболист не захотел продлевать контракт с клубом.

Поэтому летом игрок может переехать за границу, сообщает Legioners.ua .

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Отметим, что у Имерекова закончился контракт с "Зарей" 30 июня. После этого не было информации о его продлении. В СМИ была информация, что центрбек перейдет в "Колос".

Имереков в матче с "Динамо". Фото: fcdynamo.com

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Источник сообщил, что греческий футбольный клуб "Атромитос" заинтересован в 32-летнем центральном защитнике. Им понравилось, что бесплатно могут получить опытного игрока с опытом игры в еврокубках.

Имереков выступал за "Зарю" с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей за клуб, у которых отличился 4 голами.

В прошлом сезоне чемпионата Греции "Атромитос" занял 8-е место.

Имереков за свою карьеру также играл за "Шахтер-2", запорожский "Металлург", "Александрию", "Десну", "Белшину", "Торпедо" Жодино и "Эрмис Арадиппу".

Отметим, что ранее "Зарю" покинул главный тренер Патрик ван Леувен, возглавивший донецкий "Шахтер". На смену нидерландцу пришел серб Ненад Лалатович.

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