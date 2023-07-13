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Гравцем з "третьої команди" України зацікавився клуб з Греції

13 липня 2023 09:38
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Агабекян Карен
редактор
Гравцем з "третьої команди" України зацікавився клуб з Греції
Футболісти Зорі. Фото: ФК Зоря
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Агабекян Карен
редактор

Луганська "Зоря" втратила основного захисника Максима Імерекова. Футболіст не захотів продовжувати контракт з клубом.

Тому влітку футболіст може переїхати за кордон, повідомляє Legioners.ua.

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Зазначимо, що в Імерекова закінчився контракт з "Зорею" 30 червня. Після цього не було інформації про його продовження. Натомість, у ЗМІ була інформація, що центрбек перейде в "Колос".

Імереков в матчі з "Динамо". Фото: fcdynamo.com

Чемпіонат Греції став наступною зупинкою

Джерело повідомило, що грецький футбольний клуб "Атромітос" зацікавлений в 32-річному центральному захисникові. Їх сподобалося, що безплатно можуть отримати досвідченого гравця з досвідом гри у єврокубках.

Імереков виступав за "Зорю" із 2021 року. Минулого сезону він провів 30 матчів за клуб, у яких відзначився 4 голами.

Минулого сезону чемпіонату Греції "Атромітос" посів 8-ме місце.

Імереков за свою кар’єру також грав за "Шахтар-2", запорізький "Металург"," Олександрію", "Десну", "Белшину", "Торпедо" Жодино та "Эрмис Арадиппу".

Зазначимо, що раніше "Зорю" покинув головний тренер Патрік ван Леувен, який очолив донецький "Шахтар". На заміну нідерландцю прийшов серб Ненад Лалатовіч.

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