Стало известно, на каком стадионе "Заря" хочет играть матчи УПЛ

Новый стадион "Левого Берега". Фото: ФК "Левый берег"

Луганская "Заря" в следующем сезоне Украинской продолжит играть в Киеве. При этом команда сменит правый берег на левый.

В клубе подтвердили эту информацию, сообщает ТаТоТаке.

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По словам начальника команды "Заря" Игоря Гузя, весь следующий сезон в УПЛ клуб планирует играть на стадионе ФК "Левый Берег".

В плане переездов для клуба это более выгодный вариант, чем стадион "Динамо" в центре столицы, где команда играла в прошлом сезоне. В настоящее время клуб базируется на тренировочной базе Олимпийского профессионального колледжа Ивана Пиддубного на левом берегу города.

"Учитывая, что нашей тренировочной базой стал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного (бывший РУУФК), хотели бы проводить домашние матчи в столице. Приоритетный вариант — стадион ФК "Левый Берег". Желательно — на весь чемпионат", — сказал функционер.

Также в клубе еще не решили вопрос с резервной ареной, поскольку ждут жеребьевку еврокубков.

"Что касается резервной арены, то сейчас конкретного решения нет - ведем переговоры. Среди вариантов - Львов и Ужгород. Окончательное решение будем принимать после того, как узнаем соперников в Лиге Европы и определимся с логистикой на осень", — отметил Гузь.

Отметим, что арена "Левого Берега", вмещающая 5 тысяч зрителей, в следующем сезоне также будет принимать матчи Первой лиги.

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