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Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

18 липня 2023 08:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру
Михайло Мудрик прилетів до США. Фото: instagram.com/mudryk.ua/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може розпочати новий сезон в іншому клубі. "Челсі" розглядає варіант із відходом молодого футболіста.

Відразу кілька клубів зацікавлені у запрошенні Мудрика, повідомляє Daily Star.

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Український півзахисник Михайло Мудрик вирушив у складі "Челсі" на передсезонний збір до США. Головний тренер лондонської команди Маурісіо Почеттіно взяв із собою майже всіх гравців "синіх", але деякі з них найближчими тижнями перейдуть до інших клубів.

Куди піде Мудрик?

"Челсі" запросив українського футболіста на початку 2023 року. З Мудриком було укладено контракт строком на сім з половиною років та можливістю продовження ще на рік. "Сині" не збираються позбавлятися Михайла, але можуть віддати його в оренду для отримання регулярної ігрової практики.

Михайло Мудрік
Мудрик на презентації в "Челсі". Фото: instagram.com/mudryk.ua/

Пріоритетом для "Челсі" є продовження Мудрика кар'єри в англійській Прем'єр-лізі. При цьому лондонці не хочуть віддавати українця до клубів, які мають намір боротися за місце у Лізі чемпіонів.

Головними претендентами на 22-річного Мудрика є "Брайтон" та "Вулвергемптон". Йдеться саме про оренду від шести до 12 місяців без права викупу. При цьому "Челсі" може залишити Мудрика у себе. Все залежатиме від результатів передсезонного турне команди.

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