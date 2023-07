Мудрик разом із "Челсі" вирушив до США: гравець майже не відпочивав після Євро-2023

Гравці "Челсі" перед вильотом до США. Фото: "Челсі"

Лондонський "Челсі" вирушив на передсезонний тур до США, де зіграє п'ять товариських матчів. На фото з літака також був помічений український вінгер Михайло Мудрик, який вилетів з командою.

Головний тренер Маурісіо Почеттіно взяв у тур 29 футболістів, повідомила пресслужба клубу.

Зазначимо, що після молодіжного чемпіонату Європи-2023 дуже короткий відпочинок мав Мудрик, який з перших днів зборів готується до сезону.

We're on our way! 🇺🇸 #BluesInTheUSA