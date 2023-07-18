Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мудрик разом із "Челсі" вирушив до США: гравець майже не відпочивав після Євро-2023 arrow

Мудрик разом із "Челсі" вирушив до США: гравець майже не відпочивав після Євро-2023

18 липня 2023 07:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик разом із "Челсі" вирушив до США: гравець майже не відпочивав після Євро-2023
Гравці "Челсі" перед вильотом до США. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" вирушив на передсезонний тур до США, де зіграє п'ять товариських матчів. На фото з літака також був помічений український вінгер Михайло Мудрик, який вилетів з командою.

Головний тренер Маурісіо Почеттіно взяв у тур 29 футболістів, повідомила пресслужба клубу.

Читайте також:

Зазначимо, що після молодіжного чемпіонату Європи-2023 дуже короткий відпочинок мав Мудрик, який з перших днів зборів готується до сезону.

 

 

Є втрати

За інформацією від "Челсі", американський тур пропустять голкіпер Маркус Беттінеллі, захисники Веслі Фофана та Бенуа Бадіашіль, й форвард Армандо Броя.

Перед вильотом у США на погане самопочуття поскаржився правий захисник Ріс Джеймс. Він прилетить до США після того, як йому стане краще.

У США футболісти "Челсі" зіграють у різних містах п'ять товариських матчів: "Рексем" (20 липня), "Брайтон" (23 липня), "Ньюкасл" (27 липня), "Фулхем" (30 липня), "Боруссія" Дортмунд (3 серпня).

Зазначимо, що сезон Англійської Прем'єр-ліги стартує 13 серпня. "Челсі" у першому турі зіграє з "Ліверпулем".

Нагадаємо, лідер "Шахтаря" може переїхати до Італії: топ-клуб готує трансфер.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги.

Зінченко втратить сильного партнера: "Арсенал" продасть гравця до "Інтера".

"МЮ" розпочав сезон зі скандалу: гравець звинуватив тренера у знущаннях.

"Інтер" готує гучний трансфер: це буде помста "Ювентусу".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз