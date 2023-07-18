Мудрик разом із "Челсі" вирушив до США: гравець майже не відпочивав після Євро-2023

Гравці "Челсі" перед вильотом до США. Фото: "Челсі"

Лондонський "Челсі" вирушив на передсезонний тур до США, де зіграє п'ять товариських матчів. На фото з літака також був помічений український вінгер Михайло Мудрик, який вилетів з командою.

Головний тренер Маурісіо Почеттіно взяв у тур 29 футболістів, повідомила пресслужба клубу.

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Зазначимо, що після молодіжного чемпіонату Європи-2023 дуже короткий відпочинок мав Мудрик, який з перших днів зборів готується до сезону.

Є втрати

За інформацією від "Челсі", американський тур пропустять голкіпер Маркус Беттінеллі, захисники Веслі Фофана та Бенуа Бадіашіль, й форвард Армандо Броя.

Перед вильотом у США на погане самопочуття поскаржився правий захисник Ріс Джеймс. Він прилетить до США після того, як йому стане краще.

У США футболісти "Челсі" зіграють у різних містах п'ять товариських матчів: "Рексем" (20 липня), "Брайтон" (23 липня), "Ньюкасл" (27 липня), "Фулхем" (30 липня), "Боруссія" Дортмунд (3 серпня).

Зазначимо, що сезон Англійської Прем'єр-ліги стартує 13 серпня. "Челсі" у першому турі зіграє з "Ліверпулем".

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