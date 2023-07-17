Топ-3 свободных агентов: самые известные бесплатные звезды футбола

Даити Камада, Уилфрид Заа, Давид Де Хеа. Фото: фотоколлаж

В летнее трансферное окно на рынок выходят свободные агенты, которые пока еще не нашли клубов. Одним из тех игроков без контракта, который смог пристроиться в хороший "проект" стал Лионель Месси, ушедший в "Интер" Майами.

Портал Новини.LIVE ознакомит вас с тремя самыми интересными именами, которые продолжают искать команду.

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Даити Камада в футболке "Айнтрахта". Фото: Твиттер

Даити Камада

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 26 лет

Рост: 184 см

Предыдущий клуб: "Айнтрахт"

Трансферная стоимость: 27 млн евро

Камада сначала стал отличным приобретением для "Айнтрахта", ведь они с ним выиграли Лигу Европы. Немецкий клуб купил японца в 2017-м году за 1,6 млн евро, а затем его трансферная стоимость подскочила до 27 млн.

Единственная проблема "Айнтрахта" в том, что игрока не успели продать и теперь он уйдет сам, а клуб ничего от этой сделки не получит. Стоило бы донецкому "Шахтеру" взять этот кейс на заметку в ситуации с Анатолием Трубиным. "Жадные люди" часто остаются у разбитого корыта.

В последний свой сезон в "Айнтрахте" Камада в 47 матчах забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Вероятно, новым клубом японца станет "Милан". На "Сан-Сиро" сейчас воодушевлены возможным бесплатным подписанием.

Уилфрид Заа в матче за "Кристал Пэлас". Фото: АПЛ

Уилфрид Заа

Позиция: вингер

Возраст: 30 лет

Рост: 180 см

Предыдущий клуб: "Кристал Пэлас"

Трансферная стоимость: 22 млн евро

Уилфред Заа являлся не просто лидером "Кристал Пэлас", но и одним из самых ярких и техничных футболистов из клубов-середняков.

Заа начинал в футболе за "Кристал Пэлас", затем уходил в "Манчестер Юнайтед", "Кардифф", но все равно возвращался. Казалось, что пара клуб — игрок в этой ситуации может продлиться очень долго. Но единственное, чего не хватало Заа — это победы. К тому же, в крайнем сезоне Уилфрид забил всего семь мячей — это дало понимание того, что игроку нужны изменения.

После окончания контракта саудовский "Аль-Наср" пытался заманить футболиста зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю. Однако, ивуарийцу сейчас нужны победы на высшем уровне, из-за чего он отказал.

Давид Де Хеа. Фото: REUTERS/David Klein/File Photo EDITORIAL USE ONLY.

Давид Де Хеа

Позиция: вратарь

Возраст: 32 года

Рост: 189 см

Предыдущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Трансферная стоимость: 13 млн евро

Кто же мог получить статус самого звездного свободного агента после Лионеля Месси? Конечно, это Давид Де Хеа. Игрока с рекордом "сухих" матчей в составе "МЮ" нельзя обойти стороной.

Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2011-м году и с тех пор сыграл более 500 матчей, становился чемпионом Англии, а на пике его трансферная стоимость составляла 70 млн евро.

В прошлом сезоне Де Хеа в 58 матчах пропустил 61 мяч и еще в 17 играх отстоял на "ноль". При этом голкипер часто шибался в важных матчах.

Де Хеа пока не раскрывал свои планы, но есть две версии. Либо он намерен перейти за большими деньгами в Саудовскую Аравию, либо хочет играть в родной Испании. Что бы он не выбрал, контракт должен быть большим на 3-5 лет.

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