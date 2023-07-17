Зинченко потеряет сильного партнера: "Арсенал" продаст игрока в "Интер"
Миланский "Интер" проиграл конкуренцию "Ювентусу" за форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Однако "нерадзурри" собираются пригласить результативного игрока из английского "Арсенала".
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги хочет поработать с Фоларином Балогуном, сообщает Tutto Mercato.
"Интер" продолжает поиски форварда, который способен забивать как минимум 15 голов за сезон. После того как Ромелу Лукаку выбрал "Ювентус", руководство "нерадзурри" начало переговоры с Фоларином Балогуном.
Сколько "Интер" заплатит за Балогуна?
Форвард сборной США является воспитанником лондонского "Арсенала". В прошлом сезоне 22-летний футболист неплохо проявил себя в аренде во французском "Реймсе". На счету Балогуна оказался 21 мяч в 37 поединках.
Однако несмотря на голевые успехи форварда, главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на него в новом сезоне. "Канониры" готовы продать игрока, контракт которого истекает летом 2025 года.
"Интер" готов предложить за Балогуна 40 млн евро. "Арсенал" пока не получил от итальянского клуба официальное предложение по игроку. Известно, что "канониры" оценивают Фоларина в 55 млн евро.
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