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Зинченко потеряет сильного партнера: "Арсенал" продаст игрока в "Интер"

17 июля 2023 18:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко потеряет сильного партнера: "Арсенал" продаст игрока в "Интер"
Фоларин Балогун в сборной США. Фото: Reuters/Lucas Peltier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Миланский "Интер" проиграл конкуренцию "Ювентусу" за форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Однако "нерадзурри" собираются пригласить результативного игрока из английского "Арсенала". 

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги хочет поработать с Фоларином Балогуном, сообщает Tutto Mercato

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"Интер" продолжает поиски форварда, который способен забивать как минимум 15 голов за сезон. После того как Ромелу Лукаку выбрал "Ювентус", руководство "нерадзурри" начало переговоры с Фоларином Балогуном. 

Сколько "Интер" заплатит за Балогуна? 

Форвард сборной США является воспитанником лондонского "Арсенала". В прошлом сезоне 22-летний футболист неплохо проявил себя в аренде во французском "Реймсе". На счету Балогуна оказался 21 мяч в 37 поединках. 

Однако несмотря на голевые успехи форварда, главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на него в новом сезоне. "Канониры" готовы продать игрока, контракт которого истекает летом 2025 года. 

Фоларин Балогун
Балогун празднует гол. Фото: Reuters/Lucas Peltier

"Интер" готов предложить за Балогуна 40 млн евро. "Арсенал" пока не получил от итальянского клуба официальное предложение по игроку. Известно, что "канониры" оценивают Фоларина в 55 млн евро. 

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер. 

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