Зинченко потеряет сильного партнера: "Арсенал" продаст игрока в "Интер"

Фоларин Балогун в сборной США. Фото: Reuters/Lucas Peltier

Миланский "Интер" проиграл конкуренцию "Ювентусу" за форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Однако "нерадзурри" собираются пригласить результативного игрока из английского "Арсенала".

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги хочет поработать с Фоларином Балогуном, сообщает Tutto Mercato.

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"Интер" продолжает поиски форварда, который способен забивать как минимум 15 голов за сезон. После того как Ромелу Лукаку выбрал "Ювентус", руководство "нерадзурри" начало переговоры с Фоларином Балогуном.

Сколько "Интер" заплатит за Балогуна?

Форвард сборной США является воспитанником лондонского "Арсенала". В прошлом сезоне 22-летний футболист неплохо проявил себя в аренде во французском "Реймсе". На счету Балогуна оказался 21 мяч в 37 поединках.

Однако несмотря на голевые успехи форварда, главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на него в новом сезоне. "Канониры" готовы продать игрока, контракт которого истекает летом 2025 года.

Балогун празднует гол. Фото: Reuters/Lucas Peltier

"Интер" готов предложить за Балогуна 40 млн евро. "Арсенал" пока не получил от итальянского клуба официальное предложение по игроку. Известно, что "канониры" оценивают Фоларина в 55 млн евро.

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