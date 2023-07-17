Зінченко втратить сильного партнера: "Арсенал" продасть гравця до "Інтера"
Міланський "Інтер" програв конкуренцію "Ювентусу" за форварда збірної Бельгії Ромелу Лукаку. Проте "нерадзуррі" збираються запросити результативного гравця з англійського "Арсеналу".
Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі хоче попрацювати з Фоларіном Балогуном, повідомляє Tutto Mercato.
"Інтер" продовжує пошуки форварда, який здатний забивати щонайменше 15 голів за сезон. Після того як Ромелу Лукаку обрав "Ювентус", керівництво "нерадзуррі" почало переговори з Фоларіном Балогуном.
Скільки "Інтер" заплатить за Балогуна?
Форвард збірної США є вихованцем лондонського "Арсеналу". Минулого сезону 22-річний футболіст непогано виявив себе в оренді у французькому "Реймсі". На рахунку Балогуна опинився 21 м'яч у 37 поєдинках.
Однак, попри гольові успіхи форварда, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета не розраховує на нього в новому сезоні. "Каноніри" готові продати гравця, контракт якого спливає влітку 2025 року.
"Інтер" готовий запропонувати за Балогуна 40 млн євро. "Арсенал" поки не отримав від італійського клубу офіційну пропозицію щодо гравця. Відомо, що "каноніри" оцінюють Фоларіна в 55 млн євро.
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