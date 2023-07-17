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Зінченко втратить сильного партнера: "Арсенал" продасть гравця до "Інтера"

17 липня 2023 18:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко втратить сильного партнера: "Арсенал" продасть гравця до "Інтера"
Фоларин Балогун у збірній США. Фото: Reuters/Lucas Peltier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міланський "Інтер" програв конкуренцію "Ювентусу" за форварда збірної Бельгії Ромелу Лукаку. Проте "нерадзуррі" збираються запросити результативного гравця з англійського "Арсеналу".

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі хоче попрацювати з Фоларіном Балогуном, повідомляє Tutto Mercato.

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"Інтер" продовжує пошуки форварда, який здатний забивати щонайменше 15 голів за сезон. Після того як Ромелу Лукаку обрав "Ювентус", керівництво "нерадзуррі" почало переговори з Фоларіном Балогуном.

Скільки "Інтер" заплатить за Балогуна?

Форвард збірної США є вихованцем лондонського "Арсеналу". Минулого сезону 22-річний футболіст непогано виявив себе в оренді у французькому "Реймсі". На рахунку Балогуна опинився 21 м'яч у 37 поєдинках.

Однак, попри гольові успіхи форварда, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета не розраховує на нього в новому сезоні. "Каноніри" готові продати гравця, контракт якого спливає влітку 2025 року.

Фоларин Балогун
Балогун святкує гол. Фото: Reuters/Lucas Peltier

"Інтер" готовий запропонувати за Балогуна 40 млн євро. "Арсенал" поки не отримав від італійського клубу офіційну пропозицію щодо гравця. Відомо, що "каноніри" оцінюють Фоларіна в 55 млн євро.

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