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Зінченко травмований: які матчі може пропустити українець

15 липня 2023 11:48
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко травмований: які матчі може пропустити українець
Олександр Зінченко з донькою. Фото: "Арсенал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Арсенал" розпочав підготовку до наступного сезону. При цьому в клубі через пошкодження не зможуть розраховувати в найближчих матчах на українця Олександра Зінченка.

За інформацією Football London, гравця турбує травма, через яку він пропустив кінцівку минулого сезону.

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Зазначимо, що раніше в британських ЗМІ повідомлялося про повернення Олександра в загальну групу.

Зінченко та Жезус на матчі з "Нюрнбергом". Фото: "Арсенал"

В наступних двох матчах Зінченко точно не зіграє

Джерела повідомили, що український захисник "Арсеналу" продовжує відновлюватися від травми литкового м'яза. Зазначимо, що пошкодження він отримав наприкінці минулого сезону Англійської прем'єр-ліги в матчі з "Ньюкаслом".

За останніми прогнозами, 26-річний захисник може пропустити два найближчі товариські матчі "Арсеналу" проти команди зірок МЛС та "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що Зінченко вже пропустив контрольні матчі "канонірів" проти "Вотфорда" (1:1) та "Нюрнберга" (1:1).

Також наразі немає інформації, чи Олександр зможе відновитися до початку сезону, який для "Арсеналу" розпочнеться 6 серпня матчем за Суперкубок Англії проти "Манчестер Сіті".

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