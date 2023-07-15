Зінченко травмований: які матчі може пропустити українець
Лондонський "Арсенал" розпочав підготовку до наступного сезону. При цьому в клубі через пошкодження не зможуть розраховувати в найближчих матчах на українця Олександра Зінченка.
За інформацією Football London, гравця турбує травма, через яку він пропустив кінцівку минулого сезону.
Зазначимо, що раніше в британських ЗМІ повідомлялося про повернення Олександра в загальну групу.
В наступних двох матчах Зінченко точно не зіграє
Джерела повідомили, що український захисник "Арсеналу" продовжує відновлюватися від травми литкового м'яза. Зазначимо, що пошкодження він отримав наприкінці минулого сезону Англійської прем'єр-ліги в матчі з "Ньюкаслом".
За останніми прогнозами, 26-річний захисник може пропустити два найближчі товариські матчі "Арсеналу" проти команди зірок МЛС та "Манчестер Юнайтед".
Зазначимо, що Зінченко вже пропустив контрольні матчі "канонірів" проти "Вотфорда" (1:1) та "Нюрнберга" (1:1).
Також наразі немає інформації, чи Олександр зможе відновитися до початку сезону, який для "Арсеналу" розпочнеться 6 серпня матчем за Суперкубок Англії проти "Манчестер Сіті".
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