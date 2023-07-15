Зинченко травмирован: какие матчи может пропустить украинец
Лондонский "Арсенал" начал подготовку к следующему сезону. При этом в клубе из-за повреждений не смогут рассчитывать в ближайших матчах на украинца Александра Зинченко.
По информации Football London, игрока беспокоит травма, из-за которой он пропустил концовку прошлого сезона.
Напомним, что ранее в британских СМИ сообщалось о возвращении Александра в общую группу.
В следующих двух матчах Зинченко точно не сыграет
Источники сообщили, что украинский защитник "Арсенала" продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы. Напомним, что повреждение он получил в конце прошлого сезона Английской премьер-лиги в матче с "Ньюкаслом".
По последним прогнозам, 26-летний защитник может пропустить два ближайших товарищеских матча "Арсенала" против команды звезд МЛС и "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что Зинченко уже пропустил контрольные матчи "канониров" против "Уотфорда" (1:1) и "Нюрнберга" (1:1).
Также пока нет информации, сможет ли Александр восстановиться до начала сезона, который для "Арсенала" начнется 6 августа матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".
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