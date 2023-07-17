Топ-3 вільних агентів: найвідоміші безкоштовні зірки футболу

Дайті Камада, Вілфрід Заа, Давид Де Хеа. Фото: фотоколаж

У літнє трансферне вікно на ринок виходять вільні агенти, які поки ще не знайшли клубів. Одним із тих гравців без контракту, який зміг влаштуватися в хороший "проект", став Ліонель Мессі, який пішов в "Інтер" Майамі.

Портал Новини.LIVE ознайомить вас із трьома найцікавішими іменами які продовжують шукати команду.

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Дайті Камада у футболці "Айнтрахта". Фото: Твіттер

Дайті Камада

Позиція: атакуючий півзахисник

Вік: 26 років

Зріст: 184 см

Попередній клуб: "Айнтрахт"

Трансферна вартість: 27 млн євро

Дайті Камада свого часу став чудовим придбанням для "Айнтрахту", адже вони з ним виграли Лігу Європи. Німецький клуб купив японця в 2017 році за 1,6 млн євро, а потім його трансферна вартість підскочила до 27 млн євро.

Єдина проблема "Айнтрахту" в тому, що гравця не встигли продати й тепер він піде сам, а клуб нічого від цієї угоди не отримає. Варто було б донецькому "Шахтарю" взяти цей кейс на замітку в ситуації з Анатолієм Трубіним. "Жадібні люди" часто залишаються біля розбитого корита.

В останній свій сезон в "Айнтрахті" Камада у 47 матчах забив сім м'ячів і віддав чотири гольові передачі.

Мабуть, новим клубом японця стане "Мілан". На "Сан-Сіро" зараз надихнулись можливим безоплатним підписанням.

Вілфрід Заа у матчі за "Крістал Пелас". Фото: АПЛ

Вілфрід Заа

Позиція: вінгер

Вік: 30 років

Зріст: 180 см

Попередній клуб: "Крістал Пелас"

Трансферна вартість: 22 млн євро

Вілфред Заа був не просто лідером "Крістал Пелас", а й одним із найяскравіших та технічних футболістів із клубів-середняків. Тоиу ним зацікавлено багато клубів в Європі.

Заа починав у футболі за "Крістал Пелас", потім йшов у "Манчестер Юнайтед", "Кардіфф", але все одно повертався. Здавалося, що пара клуб-гравець у цій ситуації може тривати дуже довго. Але єдине, чого не вистачало Заа, — це перемоги. До того ж, у крайньому сезоні Вілфрід забив лише сім м'ячів — це дало розуміння того, що гравцеві потрібні зміни.

Після закінчення контракту саудівський "Аль-Наср" намагався заманити футболіста зарплатою 600 тисяч фунтів на тиждень. Однак, івуарійцю зараз потрібні перемоги на найвищому рівні, через що він відмовив.

Давид Де Хеа. Фото: REUTERS/David Klein/File Photo EDITORIAL USE ONLY.

Давид Де Хеа

Позиція: воротар

Вік: 32 роки

Зріст: 189 см

Попередній клуб: "Манчестер Юнайтед"

Трансферна вартість: 13 млн євро

Хто ж міг отримати статус найзірковішого вільного агента після Ліонеля Мессі? Звісно, це Давид Де Хеа. Гравця з рекордом "сухих" матчів у складі "МЮ" не можна оминути.

Де Хеа перейшов у "Манчестер Юнайтед" у 2011-му році і відтоді зіграв понад 500 матчів, ставав чемпіоном Англії, а на піку його трансферна вартість складала 70 млн. євро.

Минулого сезону Де Хеа у 58 матчах пропустив 61 м'яч і ще у 17 іграх відстояв на "нуль". При цьому голкіпер часто помилявся у важливих матчах.

Де Хеа поки що не розкривав своїх планів на майбутнє, але є дві версії. Або він має намір перейти по великі гроші в Саудівську Аравію, або хоче грати в рідній Іспанії. Що б він не вибрав, контракт має бути на 3-5 років.

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