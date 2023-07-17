Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Топ-3 вільних агентів: найвідоміші безкоштовні зірки футболу arrow

Топ-3 вільних агентів: найвідоміші безкоштовні зірки футболу

17 липня 2023 19:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Топ-3 вільних агентів: найвідоміші безкоштовні зірки футболу
Дайті Камада, Вілфрід Заа, Давид Де Хеа. Фото: фотоколаж
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У літнє трансферне вікно на ринок виходять вільні агенти, які поки ще не знайшли клубів. Одним із тих гравців без контракту, який зміг влаштуватися в хороший "проект", став Ліонель Мессі, який пішов в "Інтер" Майамі.

Портал Новини.LIVE ознайомить вас із трьома найцікавішими іменами які продовжують шукати команду.

Читайте також:

Не дивуйтеся, якщо деякі з них перейдуть до Саудівської Аравії, де люблять щедро "дякувати" всім зіркам європейського футболу.

Дайті Камада у футболці "Айнтрахта". Фото: Твіттер

Дайті Камада

Позиція: атакуючий півзахисник

Вік: 26 років

Зріст: 184 см

Попередній клуб: "Айнтрахт"

Трансферна вартість: 27 млн євро

Дайті Камада свого часу став чудовим придбанням для "Айнтрахту", адже вони з ним виграли Лігу Європи. Німецький клуб купив японця в 2017 році за 1,6 млн євро, а потім його трансферна вартість підскочила до 27 млн євро.

Єдина проблема "Айнтрахту" в тому, що гравця не встигли продати й тепер він піде сам, а клуб нічого від цієї угоди не отримає. Варто було б донецькому "Шахтарю" взяти цей кейс на замітку в ситуації з Анатолієм Трубіним. "Жадібні люди" часто залишаються біля розбитого корита.

В останній свій сезон в "Айнтрахті" Камада у 47 матчах забив сім м'ячів і віддав чотири гольові передачі.

Мабуть, новим клубом японця стане "Мілан". На "Сан-Сіро" зараз надихнулись можливим безоплатним підписанням.

Вілфрід Заа у матчі за "Крістал Пелас". Фото: АПЛ

Вілфрід Заа

Позиція: вінгер

Вік: 30 років

Зріст: 180 см

Попередній клуб: "Крістал Пелас"

Трансферна вартість: 22 млн євро

Вілфред Заа був не просто лідером "Крістал Пелас", а й одним із найяскравіших та технічних футболістів із клубів-середняків. Тоиу ним зацікавлено багато клубів в Європі.

Заа починав у футболі за "Крістал Пелас", потім йшов у "Манчестер Юнайтед", "Кардіфф", але все одно повертався. Здавалося, що пара клуб-гравець у цій ситуації може тривати дуже довго. Але єдине, чого не вистачало Заа, — це перемоги. До того ж, у крайньому сезоні Вілфрід забив лише сім м'ячів — це дало розуміння того, що гравцеві потрібні зміни.

Після закінчення контракту саудівський "Аль-Наср" намагався заманити футболіста зарплатою 600 тисяч фунтів на тиждень. Однак, івуарійцю зараз потрібні перемоги на найвищому рівні, через що він відмовив.

Давид Де Хеа. Фото: REUTERS/David Klein/File Photo EDITORIAL USE ONLY.

Давид Де Хеа

Позиція: воротар

Вік: 32 роки

Зріст: 189 см

Попередній клуб: "Манчестер Юнайтед"

Трансферна вартість: 13 млн євро

Хто ж міг отримати статус найзірковішого вільного агента після Ліонеля Мессі? Звісно, це Давид Де Хеа. Гравця з рекордом "сухих" матчів у складі "МЮ" не можна оминути.

Де Хеа перейшов у "Манчестер Юнайтед" у 2011-му році і відтоді зіграв понад 500 матчів, ставав чемпіоном Англії, а на піку його трансферна вартість складала 70 млн. євро.

Минулого сезону Де Хеа у 58 матчах пропустив 61 м'яч і ще у 17 іграх відстояв на "нуль". При цьому голкіпер часто помилявся у важливих матчах.

Де Хеа поки що не розкривав своїх планів на майбутнє, але є дві версії. Або він має намір перейти по великі гроші в Саудівську Аравію, або хоче грати в рідній Іспанії. Що б він не вибрав, контракт має бути на 3-5 років.

Нагадаємо, лідер "Шахтаря" може переїхати до Італії: топклуб готує трансфер.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги. 

Зінченко втратить сильного партнера: "Арсенал" продасть гравця до "Інтера". 

"МЮ" розпочав сезон зі скандалу: гравець звинуватив тренера у знущаннях. 

"Інтер" готує гучний трансфер: це буде помста "Ювентусу".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз