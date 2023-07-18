Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик вместе с "Челси" отправился в США: игрок почти не отдыхал после Евро-2023 arrow

Мудрик вместе с "Челси" отправился в США: игрок почти не отдыхал после Евро-2023

18 июля 2023 07:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик вместе с "Челси" отправился в США: игрок почти не отдыхал после Евро-2023
Игроки "Челси" перед вылетом в США. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" отправился на предсезонный тур в США, где сыграет пять товарищеских матчей. На фото из самолета также был замечен вылетевший с командой украинский вингер Михаил Мудрик.

Главный тренер Маурисио Почеттино взял в тур 29 футболистов, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Отметим, что после молодежного чемпионата Европы-2023 очень короткий отдых был у Мудрика, который с первых дней сборов готовится к сезону.

 

 

Есть потери

По информации от "Челси", американский тур пропустят голкипер Маркус Беттинелли, защитники Уэсли Фофана иБенуа Бадиашиль и форвард Армандо Броя.

Перед самым вылетом в США на плохое самочувствие пожаловался правый защитник Рис Джеймс. Он прилетит в США после того, как ему станет лучше.

В США футболисты "Челси" сыграют в разных городах пять товарищеских матчей: "Рэксем" (20 июля), "Брайтон" (23 июля), "Ньюкасл" (27 июля), "Фулхэм" (30 июля), "Боруссия" Дортмунд (3 августа).

Отметим, что сезон Английской премьер-лиги стартует 13 августа. "Челси" в первом туре сыграет с "Ливерпулем".

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.

Зинченко потеряет сильного партнера: "Арсенал" продаст игрока в "Интер".

"МЮ" начал сезон со скандала: игрок обвинил тренера в издевательствах.

"Интер" готовит громкий трансфер: это будет месть "Ювентусу".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз