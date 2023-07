Мудрик вместе с "Челси" отправился в США: игрок почти не отдыхал после Евро-2023

Игроки "Челси" перед вылетом в США. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" отправился на предсезонный тур в США, где сыграет пять товарищеских матчей. На фото из самолета также был замечен вылетевший с командой украинский вингер Михаил Мудрик.

Главный тренер Маурисио Почеттино взял в тур 29 футболистов, сообщила пресс-служба клуба.

Отметим, что после молодежного чемпионата Европы-2023 очень короткий отдых был у Мудрика, который с первых дней сборов готовится к сезону.

We’re on our way! 🇺🇸#BluesInTheUSA