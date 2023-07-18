Мудрик вместе с "Челси" отправился в США: игрок почти не отдыхал после Евро-2023
Лондонский "Челси" отправился на предсезонный тур в США, где сыграет пять товарищеских матчей. На фото из самолета также был замечен вылетевший с командой украинский вингер Михаил Мудрик.
Главный тренер Маурисио Почеттино взял в тур 29 футболистов, сообщила пресс-служба клуба.
Отметим, что после молодежного чемпионата Европы-2023 очень короткий отдых был у Мудрика, который с первых дней сборов готовится к сезону.
We’re on our way! 🇺🇸#BluesInTheUSA— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2023
Есть потери
По информации от "Челси", американский тур пропустят голкипер Маркус Беттинелли, защитники Уэсли Фофана иБенуа Бадиашиль и форвард Армандо Броя.
Перед самым вылетом в США на плохое самочувствие пожаловался правый защитник Рис Джеймс. Он прилетит в США после того, как ему станет лучше.
В США футболисты "Челси" сыграют в разных городах пять товарищеских матчей: "Рэксем" (20 июля), "Брайтон" (23 июля), "Ньюкасл" (27 июля), "Фулхэм" (30 июля), "Боруссия" Дортмунд (3 августа).
Отметим, что сезон Английской премьер-лиги стартует 13 августа. "Челси" в первом туре сыграет с "Ливерпулем".
Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер.
Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.
Зинченко потеряет сильного партнера: "Арсенал" продаст игрока в "Интер".
"МЮ" начал сезон со скандала: игрок обвинил тренера в издевательствах.
"Интер" готовит громкий трансфер: это будет месть "Ювентусу".