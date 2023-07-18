Мудрик вместе с "Челси" отправился в США: игрок почти не отдыхал после Евро-2023

Игроки "Челси" перед вылетом в США. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" отправился на предсезонный тур в США, где сыграет пять товарищеских матчей. На фото из самолета также был замечен вылетевший с командой украинский вингер Михаил Мудрик.

Главный тренер Маурисио Почеттино взял в тур 29 футболистов, сообщила пресс-служба клуба.

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Отметим, что после молодежного чемпионата Европы-2023 очень короткий отдых был у Мудрика, который с первых дней сборов готовится к сезону.

Есть потери

По информации от "Челси", американский тур пропустят голкипер Маркус Беттинелли, защитники Уэсли Фофана иБенуа Бадиашиль и форвард Армандо Броя.

Перед самым вылетом в США на плохое самочувствие пожаловался правый защитник Рис Джеймс. Он прилетит в США после того, как ему станет лучше.

В США футболисты "Челси" сыграют в разных городах пять товарищеских матчей: "Рэксем" (20 июля), "Брайтон" (23 июля), "Ньюкасл" (27 июля), "Фулхэм" (30 июля), "Боруссия" Дортмунд (3 августа).

Отметим, что сезон Английской премьер-лиги стартует 13 августа. "Челси" в первом туре сыграет с "Ливерпулем".

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