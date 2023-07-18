Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Михаил Мудрик прилетел в США. Фото: instagram.com/mudryk.ua/

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может начать новый сезон в другом клубе. "Челси" рассматривает вариант с уходом молодого футболиста.

Сразу несколько клубов заинтересованы в приглашении Мудрика, сообщает Daily Star.

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Украинский полузащитник Михаил Мудрик отправился в составе "Челси" на предсезонный сбор в США. Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино взял с собой почти всех игроков "синих", но некоторые из них в ближайшие недели перейдут в другие клубы.

Куда уйдет Мудрик?

"Челси" пригласил украинского футболиста в начале 2023 года. С Мудриком был заключен контракт сроком на семь с половиной лет и возможностью продления еще на год. "Синие" не собираются избавляться от Михаила, но могут отдать его в аренду для получения регулярной игровой практики.

Мудрик на презентации в "Челси". Фото: instagram.com/mudryk.ua/

Приоритетом для "Челси" является продолжение Мудриком карьеры в английской Премьер-лиге. При этом лондонцы не хотят отдавать украинца в клубы, которые собираются бороться за место в Лиге чемпионов.

Главными претендентами на 22-летнего Мудрика являются "Брайтон" и "Вулверхэмптон". Речь идет именно об аренде от шести до 12 месяцев без права выкупа. При этом "Челси" может и оставить Мудрика у себя. Все будет зависеть от результатов предсезонного турне команды.

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