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Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

18 июля 2023 08:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру
Михаил Мудрик прилетел в США. Фото: instagram.com/mudryk.ua/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может начать новый сезон в другом клубе. "Челси" рассматривает вариант с уходом молодого футболиста. 

Сразу несколько клубов заинтересованы в приглашении Мудрика, сообщает Daily Star

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Украинский полузащитник Михаил Мудрик отправился в составе "Челси" на предсезонный сбор в США. Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино взял с собой почти всех игроков "синих", но некоторые из них в ближайшие недели перейдут в другие клубы. 

Куда уйдет Мудрик?

"Челси" пригласил украинского футболиста в начале 2023 года. С Мудриком был заключен контракт сроком на семь с половиной лет и возможностью продления еще на год. "Синие" не собираются избавляться от Михаила, но могут отдать его в аренду для получения регулярной игровой практики. 

Михаил Мудрик
Мудрик на презентации в "Челси". Фото: instagram.com/mudryk.ua/

Приоритетом для "Челси" является продолжение Мудриком карьеры в английской Премьер-лиге. При этом лондонцы не хотят отдавать украинца в клубы, которые собираются бороться за место в Лиге чемпионов. 

Главными претендентами на 22-летнего Мудрика являются "Брайтон" и "Вулверхэмптон". Речь идет именно об аренде от шести до 12 месяцев без права выкупа. При этом "Челси" может и оставить Мудрика у себя. Все будет зависеть от результатов предсезонного турне команды. 

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