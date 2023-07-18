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Трубін розчарував "Інтер": трансфер під загрозою зриву

18 липня 2023 17:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розчарував "Інтер": трансфер під загрозою зриву
Анатолій Трубін у матчі проти збірної Німеччини. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво міланського "Інтера" починає втрачати терпіння у переговорах щодо трансферу Анатолія Трубіна. Донецький "Шахтар" не хоче йти на поступки у справі продажу свого вихованця.

"Інтер" може відмовитися від кандидатури Трубіна, повідомляє Sky Sport Italia.

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Фіналіст Ліги чемпіонів близький до того, щоб залишитись без основного воротаря. Перехід Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" за 56 млн євро практично завершений. Але запросити до команди нового голкіпера ніяк не вдається.

Переговори щодо Трубіна

Основним кандидатом на заміну Онана є воротар збірної України Анатолій Трубін. "Інтер" уже кілька тижнів веде переговори з донецьким "Шахтарем" та намагається знизити ціну, яку виставило керівництво "гірників".

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Український клуб хоче отримати за свого вихованця 15 млн євро. "Інтер" пропонує на п'ять мільйонів менше, але готовий включити до операції різні бонуси. Такий варіант не влаштовує "Шахтар". Переговори зайшли у глухий кут. У "Інтері" починають думати над кандидатурами інших голкіперів.

Найближчим часом до Італії переїде Ян Зоммер. Однак "Інтеру" все одно потрібний ще один, молодший голкіпер.

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