Трубін розчарував "Інтер": трансфер під загрозою зриву

Анатолій Трубін у матчі проти збірної Німеччини. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Керівництво міланського "Інтера" починає втрачати терпіння у переговорах щодо трансферу Анатолія Трубіна. Донецький "Шахтар" не хоче йти на поступки у справі продажу свого вихованця.

"Інтер" може відмовитися від кандидатури Трубіна, повідомляє Sky Sport Italia.

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Переговори щодо Трубіна

Основним кандидатом на заміну Онана є воротар збірної України Анатолій Трубін. "Інтер" уже кілька тижнів веде переговори з донецьким "Шахтарем" та намагається знизити ціну, яку виставило керівництво "гірників".

Анатолій Трубін у збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Український клуб хоче отримати за свого вихованця 15 млн євро. "Інтер" пропонує на п'ять мільйонів менше, але готовий включити до операції різні бонуси. Такий варіант не влаштовує "Шахтар". Переговори зайшли у глухий кут. У "Інтері" починають думати над кандидатурами інших голкіперів.

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