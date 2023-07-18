Трубін розчарував "Інтер": трансфер під загрозою зриву
Керівництво міланського "Інтера" починає втрачати терпіння у переговорах щодо трансферу Анатолія Трубіна. Донецький "Шахтар" не хоче йти на поступки у справі продажу свого вихованця.
"Інтер" може відмовитися від кандидатури Трубіна, повідомляє Sky Sport Italia.
Фіналіст Ліги чемпіонів близький до того, щоб залишитись без основного воротаря. Перехід Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" за 56 млн євро практично завершений. Але запросити до команди нового голкіпера ніяк не вдається.
Переговори щодо Трубіна
Основним кандидатом на заміну Онана є воротар збірної України Анатолій Трубін. "Інтер" уже кілька тижнів веде переговори з донецьким "Шахтарем" та намагається знизити ціну, яку виставило керівництво "гірників".
Український клуб хоче отримати за свого вихованця 15 млн євро. "Інтер" пропонує на п'ять мільйонів менше, але готовий включити до операції різні бонуси. Такий варіант не влаштовує "Шахтар". Переговори зайшли у глухий кут. У "Інтері" починають думати над кандидатурами інших голкіперів.
Найближчим часом до Італії переїде Ян Зоммер. Однак "Інтеру" все одно потрібний ще один, молодший голкіпер.
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