Забарный получил мощного партнера: "Борнмут" подписал звезду футбола
Английский клуб "Борнмут", где играет Илья Забарный, заключил контракт с одним из самых перспективных молодых футболистов Европы. Игроком команды АПЛ стал венгерский вингер Милош Керкез.
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Футболист сборной Венгрии Милош Керкез продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Его хотели пригласить многие европейские клубы. Наиболее настойчивым был римский "Лацио", однако "Борнмут" в последний момент "перехватил" венгерского защитника.
Почему "Борнмут" выбрал Керкеза?
Согласно прогнозам экспертов молодой футболист может стать одной из звезд мирового футбола. В прошлом сезоне 19-летний Милош Керкез был ключевым футболистом нидерландского клуба АЗ.
Вингер провел на поле 52 поединка во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Он помог АЗ занять четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и дойти до полуфинала Лиги Конференций.
АЗ хотел получить за футболиста 20 млн евро, но в итоге согласился получить 16 млн. Еще два миллиона нидерландский клуб может заработать в качестве бонусов.
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