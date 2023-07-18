Забарный получил мощного партнера: "Борнмут" подписал звезду футбола

Забарний и Ребров на тренировке в "Борнмуте". Фото: instagram.com/afcb/

Английский клуб "Борнмут", где играет Илья Забарный, заключил контракт с одним из самых перспективных молодых футболистов Европы. Игроком команды АПЛ стал венгерский вингер Милош Керкез.

"Вишни" заплатили за футболиста большие деньги, сообщает Daily Mail.

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Футболист сборной Венгрии Милош Керкез продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Его хотели пригласить многие европейские клубы. Наиболее настойчивым был римский "Лацио", однако "Борнмут" в последний момент "перехватил" венгерского защитника.

Почему "Борнмут" выбрал Керкеза?

Согласно прогнозам экспертов молодой футболист может стать одной из звезд мирового футбола. В прошлом сезоне 19-летний Милош Керкез был ключевым футболистом нидерландского клуба АЗ.

Милош Керкез на разминке. Фото: instagram.com/miloskerkezofficial/

Вингер провел на поле 52 поединка во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Он помог АЗ занять четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и дойти до полуфинала Лиги Конференций.

АЗ хотел получить за футболиста 20 млн евро, но в итоге согласился получить 16 млн. Еще два миллиона нидерландский клуб может заработать в качестве бонусов.

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