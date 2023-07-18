Забарний отримав потужного партнера: "Борнмут" підписав зірку футболу

Забарний та Ребров на тренуванні у "Борнмуті". Фото: instagram.com/afcb/

Англійський клуб "Борнмут", де грає Ілля Забарний, уклав контракт з одним із найперспективніших молодих футболістів Європи. Гравцем команди АПЛ став угорський вінгер Мілош Керкез.

"Вишні" заплатили за футболіста великі гроші, повідомляє Daily Mail.

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Футболіст збірної Угорщини Мілош Керкез продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Його хотіли запросити багато європейських клубів. Найбільш наполегливим був римський "Лаціо", проте "Борнмут" останнім часом "перехопив" угорського захисника.

Чому "Борнмут" обрав Керкеза?

За прогнозами експертів, молодий футболіст може стати однією із зірок світового футболу. Минулого сезону 19-річний Мілош Керкез був ключовим футболістом нідерландського клубу АЗ.

Мілош Керкез на розминці. Фото: instagram.com/miloskerkezofficial/

Вінгер провів на полі 52 поєдинки у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів та зробив сім результативних передач. Він допоміг АЗ посісти четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів та дійти до півфіналу Ліги Конференцій.

АЗ хотів отримати за футболіста 20 млн євро, але в результаті погодився отримати 16 млн. Ще два мільйони нідерландський клуб може заробити як бонуси.

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