Забарний зібрав Сидорчука, Буяльського та інших "динамівців": що вигадав футболіст

Аліна та Віталій Буяльські разом із молодятами. Фото: instagram

Футболіст "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний приїхав до Києва зі своєю дівчиною Ангеліною, щоб влаштувати яскраве весілля. На вечірку було запрошено колишніх партнерів з київського "Динамо".

Під час відвідування столиці Ілля та його ще на той момент наречена відвідали матч київського "Динамо" проти "Металіста 1925" у заключному турі чемпіонату України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Завдяки активності Владислава Ваната, дружин Віталія Буяльського та Сергія Сидорчука в соцмережах ми знаємо хто відвідав захід.

"Динамівці" прийшли привітати Забарного. Фото: Instagram Владислава Ваната

Гостей з Англії не зафіксували

20-річний Забарний та його дружина Ангеліна одружилися в одному з елітних ресторанів, а на фото вечірки потрапили Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Владислав Ванат, Георгій Бущан, Олександр Андрієвський, Руслан Нещерет та Валентин Моргун.

Зазначимо, що у зимове трансферне вікно Забарний перебрався з київського "Динамо" до англійського "Борнмута". Талановитий центральний захисник приїхав до нового клубу, будучи травмованим. Тому Ілля повернувся до роботи і почав регулярно грати лише наприкінці чемпіонату. Нинішній контракт українця триватиме до літа 2028 року.

Раніше Забарний отримав виклик до збірної України на червневі матчі. Синьо-жовті 12 червня зіграють у Бремені товариський матч із Німеччиною, 16-го та 19-го наша команда в рамках відбору Євро-2024 вийде проти Північної Македонії у Скоп'є та Мальти у Трнаві.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість українця у 18 млн євро.

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

Півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський може повернутися до італійської Серії А.

У Новій Каховці затопило відомий футбольний стадіон: фото, що шокують.

В англійській Прем'єр-лізі гратиме ще один український футболіст.