Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Забарний зібрав Сидорчука, Буяльського та інших "динамівців": що вигадав футболіст arrow

Забарний зібрав Сидорчука, Буяльського та інших "динамівців": що вигадав футболіст

6 червня 2023 14:37
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Забарний зібрав Сидорчука, Буяльського та інших "динамівців": що вигадав футболіст
Аліна та Віталій Буяльські разом із молодятами. Фото: instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболіст "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний приїхав до Києва зі своєю дівчиною Ангеліною, щоб влаштувати яскраве весілля. На вечірку було запрошено колишніх партнерів з київського "Динамо".

Під час відвідування столиці Ілля та його ще на той момент наречена відвідали матч київського "Динамо" проти "Металіста 1925" у заключному турі чемпіонату України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Завдяки активності Владислава Ваната, дружин Віталія Буяльського та Сергія Сидорчука в соцмережах ми знаємо хто відвідав захід.

"Динамівці" прийшли привітати Забарного. Фото: Instagram Владислава Ваната

Гостей з Англії не зафіксували

20-річний Забарний та його дружина Ангеліна одружилися в одному з елітних ресторанів, а на фото вечірки потрапили Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Владислав Ванат, Георгій Бущан, Олександр Андрієвський, Руслан Нещерет та Валентин Моргун.

null

null

Зазначимо, що у зимове трансферне вікно Забарний перебрався з київського "Динамо" до англійського "Борнмута". Талановитий центральний захисник приїхав до нового клубу, будучи травмованим. Тому Ілля повернувся до роботи і почав регулярно грати лише наприкінці чемпіонату. Нинішній контракт українця триватиме до літа 2028 року.

Раніше Забарний отримав виклик до збірної України на червневі матчі. Синьо-жовті 12 червня зіграють у Бремені товариський матч із Німеччиною, 16-го та 19-го наша команда в рамках відбору Євро-2024 вийде проти Північної Македонії у Скоп'є та Мальти у Трнаві.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість українця у 18 млн євро.

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

Півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський може повернутися до італійської Серії А.

У Новій Каховці затопило відомий футбольний стадіон: фото, що шокують.

В англійській Прем'єр-лізі гратиме ще один український футболіст.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB