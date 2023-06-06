Забарный собрал Сидорчука, Буяльского и других "динамовцев": что придумал футболист
Футболист "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный приехал в Киев со своей девушкой Ангелиной, чтобы устроить яркую свадьбу. На вечеринку были приглашены бывшие партнеры по киевскому "Динамо".
Во время посещения столицы Илья и его пока еще на тот момент невеста посетили матч киевского "Динамо" против "Металлиста 1925" в заключительном туре чемпионата Украины, сообщает портал Новини.LIVE.
Благодаря активности Владислава Ваната, жен Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука в соцсетях мы знаем кто посетил мероприятие.
Гостей из Англии не зафиксировали
20-летний Забарный и его супруга Ангелина поженились в одном из элитных ресторанов, а на фото вечеринки попали Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владислав Ванат, Георгий Бущан, Александр Андриевский, Руслан Нещерет и Валентин Моргун.
Отметим, что в зимнее трансферное окно Забарный перебрался из киевского "Динамо" в английский "Борнмут". Талантливый центральный защитник приехал в новый клуб будучи травмированным. Поэтому Илья вернулся в строй и начал регулярно играть лишь в концовке чемпионата. Нынешний контракт украинца будет длиться до лета 2028 года.
Ранее Забарный получил вызов в сборную Украины на июнские матчи. Сине-желтые 12 июня сыграют в Бремене товарищеский матч с Германией, 16-го и 19-го наша команда в рамках отбора Евро-2024 выйдет против Северной Македонии в Скопье и Мальты и Трнаве.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинца в 18 млн евро.
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