Красуня з журналу 18+: який вигляд має дівчина, що оголила груди після дебюту в боксі
У минулий вікенд через відсутність великих поєдинків найбільший резонанс викликав бій британської зірки соцмереж та OnlyFans Даніелли Хемслі. Точніше не сам бій, а все, що сталося після нього.
Тоді Даніелла на радостях від перемоги продемонструвала всьому світу свої груди, повідомив портал Новини.LIVE.
Сам п’ятираундовий бій проти польської моделі Александри Даніелки Хемслі виграла рішенням суддів: 48-47, 48-47 та 49-46.
Дівчині є що показати
Після бою Хемслі підняла свій топ та показала свої груди. Цю акцію більшість людей зі світу боксу засудили. Але дівчина виконала своє завдання: у неї збільшилася кількість підписників, про неї частіше говорять та згадують.
Все ж таки варто пам’ятати, що вона модель та блогер, а не боксер. Тому її доходи точно зростуть, бо збільшиться кількість платних підписок на OnlyFans.
Зазначимо, що після поєдинку та оголених грудей Хемслі перепросила за свій вчинок, списавши його на зайві емоції.
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