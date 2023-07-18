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Красуня з журналу 18+: який вигляд має дівчина, що оголила груди після дебюту в боксі

18 липня 2023 09:52
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Агабекян Карен
редактор
Красуня з журналу 18+: який вигляд має дівчина, що оголила груди після дебюту в боксі
Даніелла Хемслі шокувала світ боксу. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У минулий вікенд через відсутність великих поєдинків найбільший резонанс викликав бій британської зірки соцмереж та OnlyFans Даніелли Хемслі. Точніше не сам бій, а все, що сталося після нього.

Тоді Даніелла на радостях від перемоги продемонструвала всьому світу свої груди, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дівчині є що показати

Після бою Хемслі підняла свій топ та показала свої груди. Цю акцію більшість людей зі світу боксу засудили. Але дівчина виконала своє завдання: у неї збільшилася кількість підписників, про неї частіше говорять та згадують.

Все ж таки варто пам’ятати, що вона модель та блогер, а не боксер. Тому її доходи точно зростуть, бо збільшиться кількість платних підписок на OnlyFans.

Даніелла Хемслі. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
Даніелла Хемслі. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
Даніелла Хемслі. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
Даніелла Хемслі на зважуванні перед боєм. Фото: instagram.com/daniella.hemsley

Зазначимо, що після поєдинку та оголених грудей Хемслі перепросила за свій вчинок, списавши його на зайві емоції.

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