Красотка из журнала 18+: как выглядит девушка, обнажившая грудь после дебюта в боксе

Даниэлла Хэмсли шокировала мир бокса. Фото: instagram.com/daniella.hemsley

В минувший уикенд из-за отсутствия больших поединков наибольший резонанс вызвал бой британской звезды соцсетей и OnlyFans Даниэллы Хэмсли. Вернее не сам бой, а все, что произошло после него.

Тогда Даниэлла на радостях от победы продемонстрировала всему миру свою грудь, сообщил портал Новини.LIVE.

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Девушке есть что показать

После боя Хэмсли подняла свой топ и показала свою грудь. Эту акцию большинство людей из мира бокса осудили. Но девушка выполнила свою задачу: у нее увеличилось количество подписчиков, о ней чаще говорят и вспоминают.

Все же следует помнить, что она модель и блогер, а не боксер. Поэтому ее доходы точно вырастут, поскольку увеличится количество платных подписок OnlyFans.

Даниэлла Хемсли. Фото: instagram.com/daniella.hemsley

Даниэлла Хемсли. Фото: instagram.com/daniella.hemsley

Даниэлла Хемсли. Фото: instagram.com/daniella.hemsley

Даниэлла Хэмсли на взвешивании перед боем. Фото: instagram.com/daniella.hemsley

Отметим, что после поединка и обнаженной груди Хэмсли извинилась за свой поступок, списав его на лишние эмоции.

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