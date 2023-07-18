Красотка из журнала 18+: как выглядит девушка, обнажившая грудь после дебюта в боксе
В минувший уикенд из-за отсутствия больших поединков наибольший резонанс вызвал бой британской звезды соцсетей и OnlyFans Даниэллы Хэмсли. Вернее не сам бой, а все, что произошло после него.
Тогда Даниэлла на радостях от победы продемонстрировала всему миру свою грудь, сообщил портал Новини.LIVE.
Само пятираундовое сражение против польской модели Александры Даниэлки Хэмсли выиграла решением судей: 48-47, 48-47 и 49-46.
Девушке есть что показать
После боя Хэмсли подняла свой топ и показала свою грудь. Эту акцию большинство людей из мира бокса осудили. Но девушка выполнила свою задачу: у нее увеличилось количество подписчиков, о ней чаще говорят и вспоминают.
Все же следует помнить, что она модель и блогер, а не боксер. Поэтому ее доходы точно вырастут, поскольку увеличится количество платных подписок OnlyFans.
Отметим, что после поединка и обнаженной груди Хэмсли извинилась за свой поступок, списав его на лишние эмоции.
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