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Красотка из журнала 18+: как выглядит девушка, обнажившая грудь после дебюта в боксе

18 июля 2023 09:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Красотка из журнала 18+: как выглядит девушка, обнажившая грудь после дебюта в боксе
Даниэлла Хэмсли шокировала мир бокса. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В минувший уикенд из-за отсутствия больших поединков наибольший резонанс вызвал бой британской звезды соцсетей и OnlyFans Даниэллы Хэмсли. Вернее не сам бой, а все, что произошло после него.

Тогда Даниэлла на радостях от победы продемонстрировала всему миру свою грудь, сообщил портал Новини.LIVE.

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Само пятираундовое сражение против польской модели Александры Даниэлки Хэмсли выиграла решением судей: 48-47, 48-47 и 49-46.

Девушке есть что показать

После боя Хэмсли подняла свой топ и показала свою грудь. Эту акцию большинство людей из мира бокса осудили. Но девушка выполнила свою задачу: у нее увеличилось количество подписчиков, о ней чаще говорят и вспоминают.

Все же следует помнить, что она модель и блогер, а не боксер. Поэтому ее доходы точно вырастут, поскольку увеличится количество платных подписок OnlyFans.

Даниэлла Хемсли. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
Даниэлла Хемсли. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
Даниэлла Хемсли. Фото: instagram.com/daniella.hemsley
Даниэлла Хэмсли на взвешивании перед боем. Фото: instagram.com/daniella.hemsley

Отметим, что после поединка и обнаженной груди Хэмсли извинилась за свой поступок, списав его на лишние эмоции.

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