Бійчиня оголила свої груди після переможного бою

Даніелла Хемслі популярна в соцмережах. Фото: instagram.com/daniella.hemsle

Британська зірка соцмереж та OnlyFans Даніелла Хемслі шокувала глядачів у Дубліні. Дівчина оголила свої груди після поєдинку.

Для Хемслі це був дебютний поєдинок в боксі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Хемслі оголила груди. Фото: скріншот

Дівчина шокувала свою публіку

Хемслі у п’ятираундовому поєдинку виграла у Даніелки рішенням суддів: 48-47, 48-47 та 49-46.

Після оголошення результатів поєдинку Хемслі підняла свій топ та показала груди. Відео відразу потрапило в соцмережі й викликало бурю емоцій, оскільки його побачили неповнолітні.

Після бою дівчина вибачилася за свою поведінку, списавши свої дії на спробу висловитись.

Дії Хемслі розкритикувала австралійська боксерка, чемпіонка світу IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес, яку звинувачують у непристойній поведінці, коли вона приходить на зважування у нижній білизні.

"Дехто скаржиться, що я на зважуваннях показую груди. Сьогодні ви побачили, як голі груди виглядають насправді. Я б так нізащо не вчинила. Є різниця між зважуванням у гарній білизні та демонстрацією цицьок на телебаченні.

Я розумію, навіщо вона так зробила. Для неї перегляди важливіші. У цьому вона досягла успіху. А мені не треба підривати інтернет оголеним тілом, я роблю це і в білизні", — сказав Хемслі.

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