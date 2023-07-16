Девушка-боец обнажила свою грудь после победного боя

Даниэлла Хэмсли популярна в соцсетях. Фото: instagram.com/daniella.hemsle

Британская звезда соцсетей и OnlyFans Даниэлла Хэмсли шокировала зрителей в Дублине. Девушка обнажила свою грудь после поединка .

Для Хэмсли это был дебютный матч в боксе, сообщил портал Новости.LIVE.

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Хэмсли оголила грудь. Фото: скриншот

Девушка шокировала свою публику

Хэмсли в пятираундовом поединке выиграла у Даниэлки решением судей: 48-47, 48-47 и 49-46.

После оглашения результатов поединка Хэмсли подняла свой топ и показала грудь. Видео сразу попало в соцсети и вызвало бурю эмоций, поскольку его увидели несовершеннолетние.

После боя девушка извинилась за свое поведение, списав свои действия на попытку высказаться.

Действия Хэмсли раскритиковала австралийская боксерша, чемпионка мира IBF в самом легком весе Эбани Бриджес, обвиняемая в непристойном поведении, когда она приходит на взвешивание в нижнем белье.

"Некоторые жалуются, что я на взвешиваниях показываю грудь. Сегодня вы увидели, как голая грудь выглядит на самом деле. Я бы так ни за что не поступила. Есть разница между взвешиванием в хорошем белье и демонстрацией сисек на телевидении.

Я понимаю, зачем она так поступила. Для просмотров это более важно. В этом она добилась успеха. А мне не нужно взрывать интернет обнаженным телом, я делаю это и в белье", — сказал Хэмсли.

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