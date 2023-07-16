Українська бійчиня Колесник отримала поєдинок в США: що відомо

Олена Колесник після бою. Фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua

Українська бійчиня Олена Колесник, яка виступає в американському промоушені PFL, дізналася про свій наступний бій. Її суперницею стане дуже "неприємна" бразилійка.

Колесник поб’ється з Ларисою Пачеко.

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Колесник оголосила про бій. Фото: скріншот

Третій бій з Пачеко

Колесник та Пачеко у PFL провели вже два поєдинки. У червні 2021 року українка поступилася нокаутом в першому раунді, а в серпні 2022-го бразилійка перемогла технічним нокаутом все у тому ж 1-му раунді.

Новий поєдинок Колесник та Пачеко відбудеться 18 серпня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку, США.

"Привіт всім. 18 серпня я буду битися на турнірі PFL у всесвітньо відомій арені "Медісон Сквер Гарден" в співголовній події. Мій бій покажуть на ESPN", — написала Колесник.

32-річно українка за свою кар’єру в MMA виграла дев’ять поєдинків та п’ять програла. У новому сезоні PFL Олена перемогла рішеннями суддів Аспен Ладд та Йоко Хігаші.

Пачеко у свої 28 років виграла 21 сутичку та 4 програла. Лише три бої бразилійки дійшли до рішення суддів.

Додамо, що Лариса виграла вісім останніх поєдинків. Крайня її поразка була в грудні 2019 року від олімпійської чемпіонки з дзюдо Кайли Харрісон. У листопаді 2022-го суперниця Колесник взяла у Харрісон реванш за два програних бої.

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