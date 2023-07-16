Украинская девушка-боец Колесник получила поединок в США: что известно

Елена Колесник после боя. Фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua

Украинская девушка-боец Елена Колесник, выступающая в американском промоушене PFL, узнала о своем следующем бое. Ее соперницей станет очень "неприятная" бразильянка.

Колесник подерется с Лариссой Пачеко.

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Колесник объявила о бое. Фото: скриншот

Третий бой с Пачеко

Колесник и Пачеко в PFL провели уже два поединка. В июне 2021 года украинка уступила нокаутом в первом раунде, а в августе 2022-го бразильянка победила техническим нокаутом все в том же 1-м раунде.

Новый поединок Колесник и Пачеко состоится 18 августа на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, США.

"Привет всем. 18 августа я буду сражаться на турнире PFL во всемирно известной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в соглавном событии. Мой бой покажут на ESPN", — написала Колесник.

32-летняя украинка за свою карьеру в MMA выиграла девять поединков и пять проиграла. В новом сезоне PFL Елена победила решениями судей Аспен Ладд и Йоко Хигаши.

Пачеко в свои 28 лет выиграла 21 схватку и 4 проиграла. Лишь три боя бразильянки пришли к решению судей.

Добавим, что Ларисса выиграла восемь последних боев. Крайнее ее поражение было в декабре 2019 года от олимпийской чемпионки по дзюдо Кайлы Харрисон. В ноябре 2022-го соперница Колесник взяла у Харрисон реванш за два проигранных боя.

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