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Лукаку отримує погрози від вболівальників "Інтера" через "зраду"

18 липня 2023 16:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лукаку отримує погрози від вболівальників "Інтера" через "зраду"
Ромелу Лукаку у збірній Бельгії. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вболівальники "Інтера" незадоволені бельгійським форвардом Ромелу Лукаку. Причиною гніву тіфозі стали переговори гравця з керівництвом іншого італійського клубу.

Лукаку може продовжити кар'єру в "Ювентусі", повідомляє Tutto Mercato.

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Ромелу Лукаку виступав минулого сезону за міланський "Інтер". Форвард забив 14 голів та допоміг "нерадзуррі" вийти у фінал Ліги чемпіонів. Контракт гравця належить "Челсі", але сам Лукаку заявляв, що мріє перейти до "Інтера" на постійній основі.

Загрози від уболівальників "нерадзуррі"

"Інтер" та "Челсі" вели переговори про викуп італійським клубом контракту бельгійця. Проте потім у справу втрутився "Ювентус". Туринці запропонували Ромелу Лукаку вигідніші умови особистого контракту та отримали від футболіста усну згоду на перехід.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку у матчі проти збірної Естонії. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Це прогнозовано викликало обурення серед уболівальників "Інтера". Частина тіфозі випустила офіційне послання для бельгійця. У ньому гравця називають зрадником, який знехтував відданістю вболівальників заради вигідного контракту.

При цьому радикально налаштовані вболівальники порадили Лукаку "забиратися з Італії" та "найняти охоронця".

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