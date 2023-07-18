Лукаку получает угрозы от болельщиков "Интера" из-за "предательства"

Ромелу Лукаку в сборной Бельгии. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Болельщики "Интера" недовольны бельгийским форвардом Ромелу Лукаку. Причиной гнева тиффози стали переговоры игрока с руководством другого итальянского клуба.

Лукаку может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Tutto Mercato.

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Ромелу Лукаку выступал в прошлом сезоне за миланский "Интер". Форвард забил 14 голов и помог "нерадзурри" выйти в финал Лиги чемпионов. Контракт игрока принадлежит "Челси", но сам Лукаку заявлял, что мечтает перейти в "Интер" на постоянной основе.

Угрозы от болельщиков "нерадзурри"

"Интер" и "Челси" вели переговоры о выкупе итальянским клубом контракта бельгийца. Однако затем в дело вмешался "Ювентус". Туринцы предложили Ромелу Лукаку более выгодные условия личного контракта и получили от футболиста устное согласие на переход.

Ромелу Лукаку в матче против сборной Эстонии. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Это прогнозируемо вызвало бурю негодования среди болельщиков "Интера". Часть тиффози выпустила официальное послание для бельгийца. В нем игрока называют предателем, который пренебрег преданностью болельщиков ради выгодного контракта.

При этом радикально настроенные болельщики посоветовали Лукаку "убираться из Италии" и "нанять телохранителя".

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