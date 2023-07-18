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Лукаку получает угрозы от болельщиков "Интера" из-за "предательства"

18 июля 2023 16:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лукаку получает угрозы от болельщиков "Интера" из-за "предательства"
Ромелу Лукаку в сборной Бельгии. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики "Интера" недовольны бельгийским форвардом Ромелу Лукаку. Причиной гнева тиффози стали переговоры игрока с руководством другого итальянского клуба.

Лукаку может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Tutto Mercato

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Ромелу Лукаку выступал в прошлом сезоне за миланский "Интер". Форвард забил 14 голов и помог "нерадзурри" выйти в финал Лиги чемпионов. Контракт игрока принадлежит "Челси", но сам Лукаку заявлял, что мечтает перейти в "Интер" на постоянной основе. 

Угрозы от болельщиков "нерадзурри" 

"Интер" и "Челси" вели переговоры о выкупе итальянским клубом контракта бельгийца. Однако затем в дело вмешался "Ювентус". Туринцы предложили Ромелу Лукаку более выгодные условия личного контракта и получили от футболиста устное согласие на переход. 

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку в матче против сборной Эстонии. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Это прогнозируемо вызвало бурю негодования среди болельщиков "Интера". Часть тиффози выпустила официальное послание для бельгийца. В нем игрока называют предателем, который пренебрег преданностью болельщиков ради выгодного контракта. 

При этом радикально настроенные болельщики посоветовали Лукаку "убираться из Италии" и "нанять телохранителя". 

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