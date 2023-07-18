Усик рассказал, чей стиль копирует в боксе
Известный украинский боксер Александр Усик рассказал о своем кумире. В юном возрасте чемпион мира старался копировать стиль ведения боя британского спортсмена.
Усик признался, кто оказал большое влияние на его навыки, сообщает Boxing Social.
Обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик оттачивал собственную технику на основе наблюдений за известным боксером Насимом Хамедом (36-1, 31 KO). Спортсмен по прозвищу "Принц" был чемпионом мира в полулегком весе и на пути к титулу победил 16 соперников. В 2015 году Хамед был включен в Международный зал боксерской славы.
Почему Усик копировал стиль Хамеда?
Украинский боксер признался, что манера ведения боя британца произвела на него неизгладимое впечатление. Еще в статусе любителя Усик копировал движения Хамеда, выстраивая собственную технику на основе стиля легендарного спортсмена.
Усик заявил, что тренеры запрещали ему и его партнерам по сборной Украины подражать Насиму Хамеду. Они объясняли, что это приводит к потере концентрации и самоконтроля. Однако молодой Александр все равно многое взял у британского боксера и использовал его приемы даже во время соревнований.
Насиму Хамеду сейчас 49 лет. Недавно он заявил, что мечтает увидеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
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