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Усик рассказал, чей стиль копирует в боксе

18 июля 2023 13:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик рассказал, чей стиль копирует в боксе
Усик и Дюбуа накануне пресс-конференции. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский боксер Александр Усик рассказал о своем кумире. В юном возрасте чемпион мира старался копировать стиль ведения боя британского спортсмена.

Усик признался, кто оказал большое влияние на его навыки, сообщает Boxing Social

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Обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик оттачивал собственную технику на основе наблюдений за известным боксером Насимом Хамедом (36-1, 31 KO). Спортсмен по прозвищу "Принц" был чемпионом мира в полулегком весе и на пути к титулу победил 16 соперников. В 2015 году Хамед был включен в Международный зал боксерской славы.

Почему Усик копировал стиль Хамеда? 

Украинский боксер признался, что манера ведения боя британца произвела на него неизгладимое впечатление. Еще в статусе любителя Усик копировал движения Хамеда, выстраивая собственную технику на основе стиля легендарного спортсмена. 

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Усик заявил, что тренеры запрещали ему и его партнерам по сборной Украины подражать Насиму Хамеду. Они объясняли, что это приводит к потере концентрации и самоконтроля. Однако молодой Александр все равно многое взял у британского боксера и использовал его приемы даже во время соревнований. 

Насиму Хамеду сейчас 49 лет. Недавно он заявил, что мечтает увидеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. 

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