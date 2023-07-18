Усик рассказал, чей стиль копирует в боксе

Усик и Дюбуа накануне пресс-конференции. Фото: instagram.com/usykaa/

Известный украинский боксер Александр Усик рассказал о своем кумире. В юном возрасте чемпион мира старался копировать стиль ведения боя британского спортсмена.

Усик признался, кто оказал большое влияние на его навыки, сообщает Boxing Social.

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Обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик оттачивал собственную технику на основе наблюдений за известным боксером Насимом Хамедом (36-1, 31 KO). Спортсмен по прозвищу "Принц" был чемпионом мира в полулегком весе и на пути к титулу победил 16 соперников. В 2015 году Хамед был включен в Международный зал боксерской славы.

Почему Усик копировал стиль Хамеда?

Украинский боксер признался, что манера ведения боя британца произвела на него неизгладимое впечатление. Еще в статусе любителя Усик копировал движения Хамеда, выстраивая собственную технику на основе стиля легендарного спортсмена.

Александр Усик отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Усик заявил, что тренеры запрещали ему и его партнерам по сборной Украины подражать Насиму Хамеду. Они объясняли, что это приводит к потере концентрации и самоконтроля. Однако молодой Александр все равно многое взял у британского боксера и использовал его приемы даже во время соревнований.

Насиму Хамеду сейчас 49 лет. Недавно он заявил, что мечтает увидеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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