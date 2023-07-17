В команде Усика угрожают нокаутировать Дюбуа
В команде чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк дал свой прогноз на бой с Даниэлем Дюбуа. Для британского претендента он очень неутешительный.
Красюк об этом рассказал в интервью каналу Boxing UK.
Отметим, что поединок Усика и Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Организатором боя стал Красюк, и ему помогают сопромоутеры Александра из Саудовской Аравии.
Прогноз для Дюбуа неубедительный
По словам Красюка, он давно уже в боксе и его слова можно расценивать как мнение эксперта в сфере бокса.
"Я не большой предсказатель и не буду говорить вам о своих предчувствиях. Я скажу как эксперт в боксе — Усик нокаутирует Даниэля Дюбуа", — сказал Красюк.
Промоутер отметил, что упасть можно после любого удара, к которому ты не можешь подготовиться. Однако Усик сейчас готовится к любым ситуациям, которые могут возникнуть с ним в ринге.
"Поэтому я считаю, что Дюбуа будет благодарен Усику за весь опыт, который он получит в их бою — в этом суть", — отметил функционер.
Отметим, что из-за боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну Усик вызвал на поединок Конора Макгрегора.
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