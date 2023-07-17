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У команді Усика погрожують нокаутувати Дюбуа

17 липня 2023 13:48
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Агабекян Карен
редактор
У команді Усика погрожують нокаутувати Дюбуа
Олександр Красюк та Олександр Усик на пресконференції. Фото: Matchroom Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У команді чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк дав свій прогноз на бій із Даніелем Дюбуа. Для британського претендента він дуже невтішний.

Красюк про це розповів в інтерв'ю каналу Boxing UK.

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Зазначимо, що поєдинок Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Організатором бою став Красюк, і йому допомагають співпромоутери Олександра із Саудівської Аравії.

Прогноз для Дюбуа невтішний

За словами Красюка, він давно вже у боксі й тому його слова можна розцінювати як думку експерта у сфері боксу.

"Я не великий провісник і не говоритиму вам про свої передчуття. Я скажу як експерт у боксі — Усик нокаутує Даніеля Дюбуа", — сказав Красюк.

Промоутер зазначив, що впасти можна після будь-якого удару, до якого ти не можеш підготуватися. Проте Усик зараз готується до будь-яких ситуацій, які можуть виникнути з ним у рингу.

"Тому я вважаю, що Дюбуа буде вдячний Усику за весь досвід, який він отримає в їхньому поєдинку — у цьому суть", — зазначив функціонер.

Зазначимо, що через бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну Усик викликав на поєдинок Конора Макгрегора.

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