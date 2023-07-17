У команді Усика погрожують нокаутувати Дюбуа
У команді чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк дав свій прогноз на бій із Даніелем Дюбуа. Для британського претендента він дуже невтішний.
Красюк про це розповів в інтерв'ю каналу Boxing UK.
Зазначимо, що поєдинок Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Організатором бою став Красюк, і йому допомагають співпромоутери Олександра із Саудівської Аравії.
Прогноз для Дюбуа невтішний
За словами Красюка, він давно вже у боксі й тому його слова можна розцінювати як думку експерта у сфері боксу.
"Я не великий провісник і не говоритиму вам про свої передчуття. Я скажу як експерт у боксі — Усик нокаутує Даніеля Дюбуа", — сказав Красюк.
Промоутер зазначив, що впасти можна після будь-якого удару, до якого ти не можеш підготуватися. Проте Усик зараз готується до будь-яких ситуацій, які можуть виникнути з ним у рингу.
"Тому я вважаю, що Дюбуа буде вдячний Усику за весь досвід, який він отримає в їхньому поєдинку — у цьому суть", — зазначив функціонер.
Зазначимо, що через бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну Усик викликав на поєдинок Конора Макгрегора.
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