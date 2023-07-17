Во время войны во Львовской области на ремонт стадиона выделили около 92 млн грн

Стадион в Новояворове. Фото: Google

Чиновники в городе Новояворов на Львовщине, как бы это ни казалось странным во время боевых действий на юге и востоке страны, завидуют своим коллегам из соседней Волынской области, где хотят потратить 145 млн грн на ремонт стадиона. Вероятно, именно поэтому решили не отставать за соседом.

Сумма не ремонт стадиона в Новояворове должна была составить 91,5 млн гривен, но в ходе торгов удалось немного сэкономить, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что ранее в Киверцах на Волыни хотят также реконструировать стадион, но за 145 млн грн. Однако после общественного резонанса тендеры отменили из-за нарушений законодательства.

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Тендер был размещен на сайте системы электронных закупок Prozorro. Заказчиком указан Новояворовский городской совет.

Примечательно, что обнародовали закупку еще 18 мая этого года, а торги завершились 26 мая. Городской совет указал ожидаемую стоимость работ в размере 91 млн 530 тыс. 946 гривен.

Победителем торгов стала компания ООО "Строительная корпорация "РСХ" с предложением в 90 182 693,92 грн.

Согласно техническому заданию, на стадионе будет новая синтетическая трава, реконструируют трибуны, беговые дорожки, площадки для баскетбола, гандбола и тенниса. На арене сделают водоотвод, систему видеонаблюдения и тренажерный зал.

Все работы подрядчик должен завершить до 31 декабря 2025 года.

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