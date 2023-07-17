Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Во время войны во Львовской области на ремонт стадиона выделили около 92 млн грн arrow

Во время войны во Львовской области на ремонт стадиона выделили около 92 млн грн

17 июля 2023 11:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Во время войны во Львовской области на ремонт стадиона выделили около 92 млн грн
Стадион в Новояворове. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чиновники в городе Новояворов на Львовщине, как бы это ни казалось странным во время боевых действий на юге и востоке страны, завидуют своим коллегам из соседней Волынской области, где хотят потратить 145 млн грн на ремонт стадиона. Вероятно, именно поэтому решили не отставать за соседом.

Сумма не ремонт стадиона в Новояворове должна была составить 91,5 млн гривен, но в ходе торгов удалось немного сэкономить, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что ранее в Киверцах на Волыни хотят также реконструировать стадион, но за 145 млн грн. Однако после общественного резонанса тендеры отменили из-за нарушений законодательства.

Во время войны местным чиновникам "болит сердце" за спорт

Тендер был размещен на сайте системы электронных закупок Prozorro. Заказчиком указан Новояворовский городской совет.

Примечательно, что обнародовали закупку еще 18 мая этого года, а торги завершились 26 мая. Городской совет указал ожидаемую стоимость работ в размере 91 млн 530 тыс. 946 гривен.

Победителем торгов стала компания ООО "Строительная корпорация "РСХ" с предложением в 90 182 693,92 грн.

Согласно техническому заданию, на стадионе будет новая синтетическая трава, реконструируют трибуны, беговые дорожки, площадки для баскетбола, гандбола и тенниса. На арене сделают водоотвод, систему видеонаблюдения и тренажерный зал.

Все работы подрядчик должен завершить до 31 декабря 2025 года.

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.

"МЮ" начал сезон скандалом: игрок обвинил тренера в издевательствах.

Через четыре года правления Джоковича у "Уимблдона" новый король Карлос Алькарас.

Украинец Лень остается в НБА: клуб предложил ему контракт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз