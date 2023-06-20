На Волыни во время войны хотят потратить на ремонт стадиона 145 млн грн

Стадион в Киверце до реконструкции. Фото: konkurent.ua

В городе Киверце городской совет объявил два тендера на проведение капитального ремонта футбольного стадиона. Обойдутся работы в 145 млн гривен.

Соответствующие тендерные закупки разместили на площадке публичных закупок Prozorro, сообщает портал "Конкурент".

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Реализовать проект нужно за два года

Согласно тендерной информации, на капитальный ремонт футбольного стадиона планируют потратить более 72,5 миллионов гривен. Такую же сумму планируется потратить на беговые дорожки вокруг него. Закончить работы должны до конца 2025 года.

Отметим, что подрядчика определят на тендерных торгах, которые завершатся 21 июня.

Так стадион смотрится сейчас. Фото: konkurent.ua

Вид стадиона на реконструкцию. Фото: konkurent.ua

Также осенью из бюджета города потратят от пяти до восьми миллионов гривен на демонтаж стадиона.

В тендерной документации говорится, что подрядчик должен обустроить поля для минифутбола, сделать на территории баскетбольную и волейбольную площадки общей площадью 955,8 кв. м. Вокруг нового искусственного газона и беговых дорожек будет установлено освещение и новое спортивное оборудование.

По словам городского головы Александра Ковальчука, это его инициатива по ремонту стадиона.

"Есть возможность сделать стадион хороший. Средств пока нет, потому что срок выполнения до 2025 года. Я хочу, чтобы город стал спортивной столицей области. Там будет искусственное поле", — сказал Ковальчук.

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